Meling om Haaland-overgangen: – Enorm motivasjonsfaktor

Birger Meling er glad for at Erling Braut Haaland får sjansen i Manchester City, men var lite lysten på å diskutere Citys eierskap.

De neste ukene skal våre beste menn ut i et en knalltøft kampprogram, med fire kamper på ti dager i Nations League mot henholdsvis Sverige, Serbia og Slovenia.

På søndagens pressekonferanse fikk Rennes-spiller Birger Meling spørsmål om Erling Braut Haalands drømmeovergang til Manchester City.



Der var venstrebacken i det tause hjørnet.

– Jeg er i hvert fall superglad for at Erling spiller for det norske landslaget. Han er en fantastisk spiller, med enorme ferdigheter. Han er en enorm motivasjonsfaktor for oss andre. En kan snakke mye om og rundt klubben som dere (journalistene) gjør. Men det at en nordmann blir hentet til en av de største klubbene i verden, er noe vi må bruke som motivasjon, mente Meling.

Meling ble plukket ut til årets lag i Ligue 1 av den franske storavisen L'Équipe. Venstrebacken var likevel ydmyk om egne prestasjoner.

– All PR er god PR. Det tyder på at kampene jeg har spilt er OK, sa Meling om utnevnelsen.

Solbakken: – Opp til hver enkelt

Også landslagssjef Ståle Solbakken fikk spørsmål om Braut Haaland. Han mente at spillere ikke skal trenge å oppføre seg som politikere:

– Vi må ikke komme dit hen at du må være politiker for å være idrettsutøver. Da blir det vanskelig. Det må være opp til hver enkelt om hvor mye man vil utdype av sine personlige meninger, og hvor mye man vil sette seg inn i alt mulig.

Videre mente Solbakken at det er enkelte spillere som er gode på å snakke or seg.

– Du kan jo plassere Morten Thorsby her. Han kan snakke i tre og en halv time om miljøet ikke sant. Så du må ha respekt for alle. Noen lar andre snakke for seg, mens noen bruker den posisjonen de har. Man må ha respekt for begge deler.

Landslagsherrene møter Serbia på bortebane i Beograd kommende torsdag. Deretter venter et dobbeltoppgjør mot Sverige og hjemmekamp mot Slovenia på Ullevaal.