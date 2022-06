Mange dropper nå glatt manuelt gir når de skal ta lappen. Nå kan du nemlig ta førerkort kun for biler med automatgir. Ser du på bilsalget, er det også marginalt salg av biler med tre pedaler.

Strengt tatt er det vanskelig å se argumentene for hvorfor de skulle trenge å gjøre noe så gammeldags som å presse inn en clucth, ta tak i en girspak og flytte den – slippe clutchen og gi gass.

Selve handlingen kan til og med være litt vanskelig. Kanskje står du i en bakke og du struper motoren – kanskje er clutchen tung eller selve girkassen treg og upresis. Mye jobb for lite nytte.

Du som nå driver med øveloseskjøring tenker kanskje at manuelt gir er noe foreldrene dine kanskje hadde bruk for – men ikke du. Snart skal jo alle kjøre elbil, uansett.

Til deg har jeg følgende oppfordring: Vær så snill – ikke slutt å lese nå. For dette er til deg!

Gammeldags

I et forsøk på å overbevise akkurat deg om at du må ta deg den tiden og innsatsen det kreves å lære deg å kjøre med manuell gir – har jeg rett og slett tatt turen til Spania. Nærmere bestemt Sevilla – og enda nærmere bestemt til racerbanen Circuito Monteblanc.

Her skal jeg nemlig teste en helt ny sportsbil – og den har manuell girkasse. Bilen du ser på bildene heter GR86.

Hvis du hører noen voksne snakke om «god gammeldags kjøreglede» er det ofte biler som dette de snakker om: Bakhjulsdrift, overskudd på krefter, gode kjøreegenskaper, morsom lyd – og manuell gir.

Nå får du hele denne pakken – uten at du trenger «gammeldags».

Mer moro får du ikke med buksene på

Toyota bruker fortsatt masse ressurser på å lage biler som utelukkende skal handle om kjøreglede. GR86 er kanskje det aller beste eksempelet på det.

Okidoki til waku doki

Det er kanskje ikke alle som er klar over at Toyota er grisegode på å lage biler som går fort. Vi er vant med Yaris, Corolla, Camry og RAV4. Ikke akkurat biler som får blodet til å bruse.

Men faktum er at Toyota er regjerende mestre i World Rally Championship (WRC), Dakar Rally og World Endurance Championship (WEC). Jeg har selv vært på Le Mans og sett dem utklasse Porsche, Aston Martin og alle de andre.

Og de siste årene har erfaringene de har opparbeidet seg dryppet nedover på bilene som du og jeg kan kjøpe. Først kom GT86 – så kom GR Supra. Etterhvert fikk vi også GR Yaris.

Og nå har vi fått et nytt medlem. GT86 er nemlig blitt erstattet – av GR86. GR står for Gazoo Racing – navnet Toyota bruker i motorsport.

Og nå skal du få lære deg noe nytt. Toyota har et eget begrep for kjøreglede: Waku Doki! GR-bilene deres skal ha en overflod av waku doki.

Okidoi, sier vi til det!

Denne har mange ventet lenge på

Godt er ikke godt nok

Med nykommeren har Toyota gjort noe av det mange har etterlyst med forgjengeren. Den har fått mer krefter. 200 hestekrefter er blitt til 234. I tillegg er vekten redusert og bilen har fått et helt nytt design og et friskere interiør. Noen ville kanskje tenkt at det var nok. Kjøreegenskapene var jo eksepsjonelle fra før.

Men det var ikke nok. Toppsjef Akio Toyoda var tydelig:

– Dette skal være en bil som kun handler om kjøreglede. Den skal bringe glede i hverdagen.

Og han syntes tydeligvis at det fortsatt var rom for bedring. Så ingeniørene ble satt i arbeid. Understellet fikk justeringer og ble stivet opp. Det samme ble karosseriet. Taket er av aluminium for å senke tyngdepunktet.

Men hvordan fungerer det egentlig i praksis. Til det har vi altså kommet hit til Circuito Monteblanc. Og det er nå jeg må forsøke å formidle den helt unike følelsen en slik bil – med manuelt gir – kan tilby deg.

Ganske typisk Toyota-interiør. Merk G-måleren til venstre for turtelleren. Skjermen i dashbordet ser litt ettermontert ut – men fungerer greit. Foto: Jayson Fong

Får kjøre på racerbanen - like før verdens største billøp

Smakk-smakk-smakk

Når jeg setter meg bak rattet og lar hånden hvile på girspaken, kjenner jeg allerede adrenalinet strømme gjennom kroppen. Men jeg er litt spent, også. Som sagt: GT86 er en kanonbra bil. Hvordan skal den overgå den?

Cluch inn – girspaken til venstre og fram. Gutter og jenter i tenårene, det er her dere finner førstegir (med mindre den har såkalt «dogleg»-girkasse. Da er førstegir til høyre og ned. Mer om det en annen gang).

Følelsen av å bevege girspaken gir umiddelbart et smil om munnen. Akkurat så presis og kontant som jeg håpet. Nesten så du bare trenger å bruke håndleddet.

Andre gir – smakk på plass! Mer gass – nytt gir. Smakk!

Herregud som jeg har savnet dette. Jeg merker at det er alt for lenge siden jeg har kjørt sportsbil med tre pedaler. Dette er himmelsk!

Her kan du lese om at også Toyota Supra får manuell gir

Selvpustende mesterstykke

Nå skal det sies at det ikke er girkassen alene som gir euforisk glede. Motoren bidrar med sitt. 2,4-literen som Toyota har fått av Subaru er en perle. 235 hestekrefter høres ikke så mye ut. Det er ikke så mye. Men det er mer enn før – og det er nok til å sende deg fra stillestående til 100 km/t på under 7 sekunder. Hvis du treffer med girene.

Og når turtallet bikker 4.500 omdreininger skifter det karakter. Fra knurring til snerring – og det er bare helt nydelig. Og den mister ikke pusten før over 7.000 omdreininger. Den er et selvpustende mesterstykke!

Og til dere unge som har vokst opp med elbil, og ikke skjønner et kvekk av selvpustende. Det betyr at motoren ikke får hjelp av turbo eller kompressor. Hvorfor er det bra? Fordi det gir en veldig lineær fordeling av kreftene. Resultatet er at de 235 hestekreftene er lett å porsjonere – og som igjen gjør det lettere å slå av antispinn-systemet og drifte (ligge sideveis i svingene, red.anm.).

Video: Se hvordan det gikk da vi testet Supra på LeMans-banen!

Du kan få GR86 med automatgir, også. Men vil du virkelig bytte bort noe av det som gjør bilen så vanvittig morsom? Foto: Jayson Fong

Mye for pengene

På bane får vi virkelig jaget GR86 både gjennom svingene og på langsiden. Men er helt klart best i svingene. Og det er bare å slå fast med en gang: Denne bilen er en fest!

Og tro det eller ei: Selve rosinen i pølsa er den manuelle girkassen.

Det er vanskelig å beskrive med ord på en skjerm. Men du kan jo ta en titt på videoen øverst i saken, så kanskje det blir lettere å forstå.

Toyota har nemlig gjort det igjen: Laget en hysterisk morsom bil, som skal være oppnåelig for folk flest.

Prisen kommer til å ligge på rundt 600.000 kroner. Vi skal ikke late som om det ikke er mye penger. Men får du mer kjøreglede for pengen noe annet sted? La meg spare deg for bortkastet tid – for svaret er nei. Og her er jeg ikke åpen for debatt.

Og helt til slutt, kjære, unge leser. Om mitt forsøk på å overbevise deg her ikke er nok – finn en Toyota-forhandler, spør pent om du kan låne en GR86 (den kommer i sommer). Hvis de du snakker med er skeptiske, så hils gjerne fra meg. Si at det handler om å bringe forståelsen av kjøreglede videre til nye generasjoner.

Se hele videotesten av Toyota GR86 øverst i artikkelen.

Toyota GR86 Motor og ytelser: Motor: 2,4-liter bensin, boxermotor Effekt: 234 hk / 250 Nm 0-100 km/t: 6,3 sek. Toppfart: 226 km/t Forbruk (WLTP): Ikke klart Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4265 x 1775 x 1310 cm Bagasjerom: 226 liter Vekt: 1.275 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 0 kg Pris: Rundt 600.000 kroner

