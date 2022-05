Fransk politi skylder på fansen - britene sier noe helt annet

UEFA og fransk politi gir Liverpool-fansen skylden for at Champions League-finalen måtte utsettes med over en halvtime. Men britisk politi beskriver supporternes oppførsel som «eksemplarisk».

Den engelske storklubben har også bedt om en egen granskning etter at flere av deres fans ble utsatt for tåregass i kaoset.

UEFA kom med følgende uttalelse om det som skjedde inn mot kampstart:

«I forkant av kampen ble inngangene til Liverpool-supporterne blokkert av tusenvis av fans som hadde kjøpt falske billetter som ikke fungerte ved inngangen.»

Paris-politiet mente også at mange hadde dukket opp uten billetter, og dermed forsinket adgangen for de tilskuerne som hadde kampbillett.

Merseyside-politiet hadde ingenting å utsette på Liverpool-supporternes oppførsel:

«Oppførselen til fansen ved inngangen var eksemplarisk under sjokkerende omstendigheter.»

Liverpool FC har også gått og tilbakevist UEFAs påstander.

TV 2-reporter Arilas Berg Ould-Saada var en av mange som ble utsatt for tåregass av politiet.

– Jeg har akkurat blitt tåregasset. Jeg ser ingenting og det svir veldig mye i øyene mine, sier Arilas Berg Ould-Saada.

Tidligere Lillestrøm-keeper Arnold Origi var også på plass på arenaen. Han er fetteren til Liverpool-spiss Divock Origi.

Til TV 2 oppsummerte den tidligere keeperen det hele som en stor skandale.

– Det er en skandale. Det er Frankrike og Champions League, at de ikke klarer å ...

– Det er flere folk som ikke har billetter. Folk fikk panikk siden det kom beskjeder om at flere ikke ville bli sluppet inn. Da startet folk å klatre på gjerder. Det var livsfarlig, sier Arnold Origi til TV 2.