Norge endrer navnet på Hviterussland

Utenriksdepartementet har bestemt at de de endrer navnet til Hviterussland.

Utenriksdepartementet (UD) har besluttet å bruke navnet Belarus i stedet for Hviterussland. Det kommer frem i en pressemelding.

– Vi mener det er riktig å endre navnebruken, i solidaritet med den belarusiske demokratibevegelsen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsministeren har selv møtt demokratibevegelsens leder Svjatlana Tsikhanowskaja. Hun har tatt til orde for at det internasjonale samfunn skal endre bruken av Hviterussland til Belarus.

– Ble glad

Navneendringen skjer på den internasjonale dagen for solidaritet med Belarus, som er den 29. mai.

– Jeg er glad for at vi kan kunngjøre navneendringen på denne dagen og vise vår solidaritet med de demokratiske kreftene i Belarus, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Huitfeldt ringte selv Tsikhanowskaja og informerte om navneendringen.

– Hun ble glad og takket for beslutningen, sier utenriksminister Huitfeldt.



29. mai er også toårsdagen for arrestasjonen av Tsikhanowskajas mann, borgerrettsaktivisten Siarhej Tsikhanowski.

Et politisk spørsmål

Framhevingen av Belarus og belarusisk som noe distinkt forskjellig fra Russland og russisk, er en viktig symbolsak for den belarusiske demokratibevegelsen, som stadig får vanskeligere kår.

– Nærhet til originalspråket er et gjennomgående trekk ved fastsetting av utenlandske stedsnavn på norsk. Selv om det finnes historiske og språklige argumenter for å skrive Hviterussland eller Kviterussland, er dette til sjuende og sist et politisk spørsmål, sier utenriksminister Huitfeldt.

Navneendringen gjør at Norge er på linje med Sverige og Danmark, som endret betegnelse i henholdsvis 2019 og 2021.