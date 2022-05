Varsler større sjanse for å bli tatt i fotobokser

Så langt i år har det vært en stor økning i antall dødsulykker i trafikken. Nå blir det satt inn ekstra ressurser for å sette fotoboksene i drift nesten hele døgnet.

Hittil i år har 44 personer mistet livet på norske veier, i motsetning til i fjor da tallet var 24 på samme tid. Nå frykter Vegvesenet og politiet en «dødssommer» i trafikken.

– Vi har sett en veldig urovekkende utvikling, særlig de siste månedene. Det har vært utrolig mange som har omkommet i trafikken.

Det sier leder Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Hun påpeker at det senest lørdag var flere alvorlige trafikkulykker.

– Vi er riktig bekymret for sommeren som er høysesong for alvorlige trafikkulykker.

BEKYMRET: Leder Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen sier sjansen for å bli tatt i fotobokser blir større fremover. Foto: Per Haugen / TV 2

Økt trafikk forklarer ikke alt

Ranes sier det ikke er lett å forklare hvorfor flere blir drept i trafikken nå enn tidligere.

– Det er sikkert et element av tilfeldig statistisk variasjon her, men vi har også god grunn til å tro at korona har en god del å si.

Det handler både om at det har vært få drepte og restriksjoner på hvordan man har kunnet bevege seg.

– Det er helt sikkert en sammenheng her som vi ikke forstår godt nok. Det er flere drepte i trafikken nå, enn det den økte trafikken i seg selv skulle forklare.

Ulykkene det er flest av på norske veier er forbundet med høy fart, ifølge Ranes.

– Da er det møte- og utforulykker som er mest dominerende. De har gått ned de siste årene, og vi skal vite at vi har noen av de tryggeste veiene i Europa.

Likevel peker hun på at ulykker med høy fart fortsatt er en utfordring.

– Større sjanse for å bli tatt

Fremover vil flere bilister oppleve å se at det blinker fra fotoboksene langs norske veier. Det beskriver Raanes som et veldig godt virkemiddel, fordi vegvesenet har god kontroll på farten der det er fotobokser.

– Nå har vi planer sammen med politiet om å bruke fotoboksene vi har langt mer enn det vi har gjort tidligere. Så nå blir det enda større sjanse for å bli tatt i fotoboksene for de som kjører der.

Fotoboksene har til nå bare vært i drift deler av døgnet, men skal nå skrus på slik at de er i drift omtrent 90 prosent av døgnet, ifølge NRK. Ranes sier dette skjer ved hjelp av ekstra ressurser fra vegvesenet og politiet.

– Hvorfor er de så mange som har stått avstengt i lang tid?

– Statens vegvesen styrer bruken av disse etter måltall fra politiet. Så det er politiet som bestemmer hvor mye fotoboksene skal stå på. Det er flere grunner til det, blant annet kapasitetsutfordringer med saksbehandling.