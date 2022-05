Tror ikke på erkerivalens bortforklaring

Helt fram til OL i Tokyo var Timothy Cheruiyout ubeseiret på 1500 meter og engelsk mil i duell med Jakob Ingebrigtsen. Men nå virker kenyaneren som en skygge av seg selv. På den klassiske engelske milen i Eugene ble han rett og slett ydmyket av Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg sliter fortsatt med en skade i hamstringen. Jeg har bare vært 75 prosent i vinter. Nå løper jeg kanskje 80 prosent, men håper å ta inn mer utover sesongen, sier han til TV 2, og smiler på sitt sedvanlige sympatiske vis.

– En gammel mann

Men uttalelsene får brødrene Ingebrigtsen til å riste på hodet.

– Jeg tror Cheriyout selv på hundre prosent ikke er godt nok lenger heller. Han begynner å bli en gammel mann, så han må ta til takke med de 80 prosentene han har. Det er ingen garanti for at han kommer tilbake på hundre igjen, sier Filip Ingebrigtsen med et lurt smil.

Ved siden av står Jakob og nikker.

– Godt sagt, ler han.

For det er vanskelig å få øye på det steget som gjorde kenyaneren til verdens suverene mellomdistansekonge mellom 2017 og 2021.

– Hele mannen har jo tape fra topp til tå. Det koster å være på topp, og det koster å trene det som trengs over tid, sier Filip Ingebrigtsen.

KJENNINGER: Cheruiyot og Filip Ingebrigtsen har hatt mange rivende dueller. Her fra VM i 2019. Foto: Lise Åserud

Jakob Ingebrigtsen mener det er hans kontinuerlige trening uten store skadeopphold som gjør at han nå har overtatt tronen.

– For å si det sånn. En løperkarriere kan sammenlignes med et løp. Man må disponere kreftene rett. Hvis ikke sliter man på oppløpet, sier han.

– Filip er en av verdens beste

Akkurat dette vet Filip Ingebrigtsen mye om. Siden november i fjor har han fått gjort den grunntreningen han aldri fikk gjort i OL-sesongen. Og det er først nå han begynner å lukte på gammel form etter nesten et helt år uten kvalitetstrening.

Og selv han «bare» ble nummer 11 i Eugene med moderate 3.55, var han likevel fornøyd etter løpet.

– Det er fordi jeg føler at kroppen spiller på lag. Det føltes ikke så tungt, og jeg fløt greit på farta. Derfor er jeg er ganske sikker på at konkurranseformen kommer i løpet av de neste ukene med riktig trening.

Jakob Ingebrigtsen likte også det han så fra storebroren.

– Filip er en av verdens beste løpere. Det viser han også her borte. Et par uker på trening med meg nå, så vil han være helt i toppen, gliser han.

UTFORDRER: Ollie Hoare var nærmest Ingebrigtsen i Eugene. Foto: Ashley Landis

Vil ha skalpen til Jakob

For det er ingen tvil om at konkurrentene har en helt annen respekt for Jakob Ingebrigtsen nå, enn bare for et år siden. Australske Ollie Hoare var nærmest Ingebrigtsen i Eugene.

– Er det Jakob som er mannen å slå for dere andre nå?

– Ja, det er hundre prosent riktig. Det er skalpen til Jakob alle jakter nå. Og han har fortjent å være i den posisjonen. For alle oss andre handler det bare om å holde følge med han, sier Hoare til TV 2.

Men det er ikke bare på mellomdistanse yngste blad Ingebrigtsen har satt seg i respekt. Også langdistanseprofilen Mohammed Ahmed fra Canada mener Ingebrigtsen er en klar gullkandidat også på 5000 meter i VM.

– Definitivt. Fordi han både behersker et taktisk løp, og et raskt løp. Det sier seg selv. Med pers på 12.48 er det naivt for oss andre å tro at vi kan sette fart for å riste han av oss. Så det handler om hvem som er sterkest den dagen.

DUELLERTE I VM: Mohammed Ahmed slo Jakob Ingebrigtsen på målstreken i forrige VM. Foto: MUSTAFA ABUMUNES

Ingebrigtsen liker det han hører fra Ahmed. Og er enig i at han har mange våpen å stille opp med både på 1500 og 5000 meter.

– Jeg tror konkurrentene mine tenker «Hva skal vi gjøre, ja, hva skal vi gjøre?». Svaret mitt på det er at vi bare får løpe om kapp, så får vi se hvem som vinner, ler han.

– Intense mennesker

Ahmed slo Ingebrigtsen og tok medalje på 5000 meter under forrige VM i Doha. Og canadieren liker stilen til nordmannen.

– Å, ja. Jeg tuller og tøyser en del med brødrene. De er så intense.

– Hva mener du?

– De er intense på en god måte. De er åpne på hvor sterk drivkraft de har på å vinne. Det er en veldig ærlig inngang til det å drive idrett som jeg liker, sier Ahmed.

Jakob Ingebrigtsen konkluderer med følgende etter en god åpningshelg på vestkysten av USA.

– Dette var bare ett løp. Snart er det VM, og det skal ikke gå saktere der.

Ingebrigtsen blir i Oregon fram til onsdag. Han skal trene og besøke hovedkontoret til sponsoren Nike, der han blant annet skal teste ut noen nye piggskovarianter.