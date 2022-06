Vil bli et fristed for abort i USA

QUEENS, NEW YORK(TV2): Da Merle Hoffman grunnla sin abortklinikk i 1971 kom det kvinner fra hele USA for å ta lovlig abort. Nå forbereder hun seg på at historien kan gjenta seg.

Merle Hoffman husker fortsatt den første pasienten som kom innom klinikken hennes i Queens for over 50 år siden. Hun var katolsk, bodde i nabostaten New Jersey, hadde tre barn fra før, og ble fulgt av ektemannen. De hadde ikke råd til å oppdra et barn til, men abort var fortsatt ulovlig der de bodde. På den andre siden av Hudson-elven derimot hadde New York legalisert abort året før, som en av de første delstatene i USA.

– Jeg holdt henne i hånden under aborten, og det var en åpenbaring for meg. Jeg forstod at dette var en omfattende beslutning, sier Hoffman til TV2.

I 1973 kom Høyesterettsdommen kjent som Roe v Wade, som garanterte retten til selvbestemt abort i hele USA frem til fosteret er levedyktig. Kvinner fra andre delstater trengte ikke lenger å dra til New York for å ta abort.

Men det kan være i ferd med å endre seg.

For en måned siden kunne nettstedet Politico avsløre at et flertall av dommerne i Høyesterett ønsker å gjøre om høyesterettsdommen fra 1973.

– Grunnloven forhindrer ikke innbyggerne i hver delstat fra å regulere eller forby abort, skrev høyesterettsdommer Samuel Alito for flertallet, i et dokument Politico hadde fått tilgang til.

Dokumentet var et utkast, og den endelige kjennelsen vil ikke vil bli offentlig før om noen uker, men avsløringen sendte likevel sjokkbølger gjennom USA.

I flere av landets mest konservative delstater er det kun Roe v Wade som forhindrer at abortforbud innført av Republikanske lokalpolitikere kan tre i kraft. Hvis Roe faller, vil så mange som halvparten av alle amerikanske delstater forby eller innføre strenge restriksjoner mot abort, ifølge New York Times.

ABORTFORBUD: Merle Hoffman sier at hvis Høyesterett åpner for at delstater kan forby abort, så vil hun hjelpe kvinner som vil reise til New York for å få tilgang til lovlig abort. Foto: Michael M. Santiago

Nå forbereder Hoffman seg på at klinikken igjen vil bli et fristed for kvinner fra resten av USA som ikke har mulighet til å ta abort i hjemstaten sin.

– Vi kan ta imot rundt 50 hver uke. Vi har fire store operasjonssaler og mye rom, sier hun.

Allerede i fjor høst begynte Hoffman og kollegene hennes å tilby hjelp til kvinner fra Texas, etter at USAs nest største delstat innførte en lov som forbyr abort etter sjette uke i svangerskap. De ansatte på klinikken hjelper kvinnene med å booke reisen, og setter dem i kontakt med veldedige organisasjoner hvis de har problemer med å betale.

– Dette kommer til å bli en kamp i delstat etter delstat, sier Hoffman.

Undervurderte abortmotstandere

Hoffman startet abortklinikken Flushing Women’s Medical Center, som nå bærer navnet Choices Women’s Medical Center, i 1971.

Hun beskriver situasjonen i New York på den tiden som å lande på «Planet lovlig abort». Med sin bakgrunn som psykologistudent ble det Hoffmans oppgave å finne ut hvordan man skulle legge til rette for kvinnene som kom innom klinikken. Hva skulle man si? Hva slags oppfølging skulle de få?

– Det handlet om å gjøre dem komfortable og trygge, for i lang tid var kvinner redde for at abort var noe de kunne dø av, sier hun.

Hoffman har vært med på å organisere flere demonstrasjoner for fri abort etter avsløringen i Politico. Hun sier hun er trist og rasende, men også forbauset over hvor mange av hennes egne meningsfeller som virket overrasket over at Roe v Wade kunne bli omgjort.

– Det er en veldig merkelig følelse når du kan se hva som er i ferd med å skje, men så mange verken kan eller vil innse det. Du føler deg litt som en profet som ikke blir trodd, sier Hoffman.

ABORTKLINIKK: Merle Hoffman har drevet abortklinikk i 51 år. De nåværende lokalene ligger i nabolaget Jamaica i bydelen Queens i New York. Foto: Mathias Ask/TV2

For Hoffman handler det om mer enn bare det konservative flertallet i Høyesterett, som Republikanerne klarte å befeste under Trump-administrasjonen.

På 80-tallet begynte en antiabort-gruppe kjent som «Operation Rescue» å lenke seg fast til stolene inne på venterommet hennes. Fortsatt er det ukentlige demonstrasjoner utenfor klinikken. I 2009 ble en god venn av henne, abortlegen George Tiller, skutt og drept av en abortmotstands-ekstremist i Kansas.

– Jeg har jobbet med dette i 51 år, og i alle disse årene så har jeg sett abortmotstand-bevegelsen vokse seg sterkere og bli mer radikal, sier Hoffman.

Hun tror venstresiden i lang tid har gjort en tabbe ved å undervurdere kampanjen mot abort fordi den er drevet av kristenkonservative.

– De ser på seg selv som mer intellektuelle og derfor mer overlegne. Og de ser på religiøse som om de er med i en sekt. De tar dem ikke seriøst som tenkere, sier hun.

Vil ha mobilisering

Det Demokratiske partiet forsøker nå å mobilisere velgerne ved å love at de skal sikre amerikanernes abortrettigheter.

I en uttalelse etter Politico-avsløringen sa president Joe Biden at løsningen vil være å stemme på kandidater til mellomvalget i høst som ønsker å verne om abortrettigheter.

Hoffman håper de får gjennomslag, men er heller ikke spesielt imponert over partiets bidrag til abortkampen de siste årene. Hun mener Barack Obama kunne gjort mer da han var president, og sier Biden har vært for forsiktig.

– De må gi full støtte til dette, og akkurat nå er det ikke det jeg ser, sier hun.

DEMONSTRASJON: En demonstrasjon for abortrettigheter på Manhattan i New York. Foto: Mathias Ask/TV2

I 1976, samme år som Hoffman var med på å grunnlegge organisasjonen National Abortion Federation, vedtok Kongressen et lovtillegg kjent som Hyde amendment, som begrenser hvor mye staten kan bidra med for å dekke kostnadene for abort. Dette var en av de første store seierne til abortmotstanderne etter at Roe v Wade ble innført.

Biden lovet under valgkampen i 2020 at han ville kjempe for å fjerne Hyde. Men det har ennå ikke skjedd.

Hoffmans største frykt er at Republikanerne får flertall i begge kamrene i Kongressen etter høstens valg, og at de deretter tar tilbake det Hvite Hus i 2024. Det kan åpne muligheten for et nasjonalt forbud mot abort.

– Og det er ikke sånn at de kan forby abort og så kommer ingen til å ta abort, ikke sant? Du vet at det kommer til å foregå ulovlige aborter, sier hun.

Men Hoffman har heller ikke gitt opp håpet om at en mobilisering kan få Høyesterett til å snu. Hun håper på demonstrasjoner de neste ukene hvor oppmøtet vil ligne på Black Lives Matter-demonstrasjonene i amerikanske storbyer sommeren 2020.

– Jeg vil ha alle ut i gatene. Jeg vil at kvinner skal være uregjerlige. Vi burde ikke akseptere dette. Jeg vet ikke hva den endelige kjennelsen kommer til å bli, men jeg skal i hvert fall ikke lene meg tilbake og si at dette er avgjort. Det er ikke det, sier hun.