Ruud var på vei ut av Roland-Garros - beholdt roen og vant nervepirrende drama

Atter en gang så det ut til å ende med runde tre i Roland-Garros for Casper Ruud. Så viste mental styrke seg å være mer verdt en et italiensk villdyr.

(Ruud - Sonego 6-2, 6-7, 1-6, 6-4, 6-3)

Til tross for en horribel periode av Casper Ruud så kunne nordmannen til slutt juble for avansement i Roland-Garros. Italienske Lorenzo Sonego så ut til å sende nordmannen hodestups ut av turneringen, men Ruud er etter en kamp på nesten tre og en halv time klar for fjerde runde i Paris. Det etter en ellevill tenniskamp som endte med settsifrene 3-2 i favør Ruud.

Det i et år hvor det er knyttet svært høye forventninger til 23-åringen fra Snarøya. Både med tanke på at han er seedet som nummer åtte i turneringen og trekningen som ligger til rette for drømmen om det helt store.

Med denne seieren bryter Ruud nok en milepæl ved å nå fjerderunden i Roland-Garros. Det har han aldri klart tidligere. Der møter han polske Hubert Hurkacz.

– Det er selvfølgelig en utrolig bra følelse, og du kan si at det er litt lettelse. Det så litt mørkt ut en liten periode. Jeg startet veldig bra, men så spilte Sonego seg veldig opp og hamret inn vinnere og aggressive slag. Jeg kom litt for mye bakpå, men heldigvis er det fem sett som redder meg, sier Ruud til Discovery+



Lovpriset av legende

Ruud sa selv til TV 2 før turneringen at han virkelig håpet å få til det helt store i årets versjon av Roland-Garros. En kvartfinale var målet, men det lå i luften et lite håp om noe mer. Etter seieren mot finske Emil Ruusuvuori pratet TV 2 med den svenske tennislegenden Mats Wilander som da sa at Ruud var en som like greit kunne vinne hele turneringen.

Da TV 2 gjenfortalte de ordene til Ruud på den påfølgende pressekonferansen la han først frem en forbauset mine før han selv innrømmet at han med sitt beste spill hadde store håp.

– Jeg har vist at jeg har slått Tsitsipas og Zverev tidligere. Jeg har ikke slått Djoko, Nadal og Alcaraz som det er snakket mye om. Jeg har heller ikke slått Medvedev som er på min side av tablået, men om jeg spiller min beste tennis har jeg troen på at jeg kan nå langt, sa Ruud til TV 2 da.

Ruud-kollaps

Den høyreiste italieneren er rangert som nummer 35 i verden. Utover kampen så det imidlertid ut som om den rankingen ikke var tilfelle.

Men det begynte bra for Ruud. Det begynte faktisk meget bra. I det første settet vant nordmannen 6-2 og det etter overbevisende spill. Forehanden var i fyr og flamme og han hamret inn poeng etter poeng. Det til stor frustrasjon for Sonego.

KOLLAPS: Her begynte ting å se mørkt ut for Casper Ruud. Foto: THOMAS SAMSON

Men etter det første settet snudde det. Det kom til flere italienere på tribunen som heiet frem Sonego på Paris-grusen. I det andre settet ble det vesentlig mer jevnt og det endte i tiebreak. Sonego gikk der seirende ut og vant settet 7-6.

I det tredje settet ble Ruud regelrett overkjørt. Italieneren traff nærmest på alt, noe Ruud ikke klarte. Der var det akkurat som om Sonego hadde funnet noen krefter ingen kunne forutse. Italieneren endte opp med å vinne det tredje settet hele 6-1.

Mentalitet vs villdyr

I det fjerde settet fortsatte Sonego å vise seg frem fra sin beste side. Flere italienske journalister TV 2 pratet med som så kampen beskrev Sonego som et udyr på banen mot Ruud.,

Men den mentale tryggheten i Ruud holdt hodet kaldt til tross for den akutten formduppen. Det viste seg å være en svært viktig oppskrift. I det fjerde settet fikk Ruud nemlig revansj og vant settet 6-4. Dermed var det 2-2 i sett og det hele skulle avgjøres i et femte sett.

Der klarte Ruud å bryte Sonegos andre servegame og nordmannen fikk da en ledelse på 3-1.