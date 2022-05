Formsterke Strømsgodset senket Viking – Berisha-dobbel til ingen nytte

Mens Viking har begynt å gi fra seg poeng utover i sesongen, har Godset funnet seiersformen. Med lørdagens 3-2-seier har drammenserne vunnet fire av sine fem siste kamper.

Johan Hove er også i kjempeform. Han scoret sitt sjette mål på like mange kamper da han banket inn 1-0 etter 22 minutter.

Viking har følt seg snytt for straffe de to siste serierundene, men fikk endelig muligheten fra straffemerket like før hvilen. Veton Berisha sørget for uavgjort til pause, men et mål fra Lars-Jørgen Salvesen og en straffescoring fra Herman Stengel sendte Godset opp i 3-1 tidlig i 2. omgang.

Berisha ble tomålsscorer etter 71 minutter, men Viking ble et nummer for små mot et hjemmelag fulle av selvtillit. Siddisene er to poeng bak Lillestrøm på toppen av tabellen, men romerrikingene har to kamper til gode.

Neste serierunde i Eliteserien er først om tre uker. Da skal Strømsgodset spille borte mot Sarpsborg, mens Viking spiller hjemme mot Sandefjord.

Omdiskutert

Viking gikk rett i angrep fra start og burde tatt ledelsen etter bare tre minutter. Berisha fant Harald Nilsen Tangen foran mål, men fra god posisjon headet midtbanespilleren ballen utenfor.

Det skulle straffe seg, for Godset tok over initiativet i kampen og skapte to gode sjanser før åpningsmålet kom.

Både ved sjansene og ledermålet til Hove viste drammenserne fram kontringsstyrken sin. Kreshnik Krasniqi og Salvesen misbrukte sine sjanser, men Hove var kontant i avslutningsøyeblikket da han fikk muligheten.

Men til pause var stillingen 1-1 etter Berishas utligning fra straffemerket. Spissen ble taklet av Gustav Valsvik etter å ha avsluttet like utenfor. Dommer Svein Tore Sinnes mente forseelsen var nok til å dømme straffe, til store protester fra Godset-spillerne. Valsvik fikk gult kort for protestene.

– Den er klinkeklar, men det er unødvendig. Han tar meg etter jeg har skutt, sa Berisha til Discovery om straffen etter 1. omgang.

Fartsfylt

Spissen var langt fra fornøyd med Vikings innsats før pause og følte at laget allerede hadde tatt ferie. Berisha mente det skulle rettes opp i pausepraten, men Viking gjorde flere enkle feil like etter hvilen.

Det utnyttet Strømsgodset. På kampens åpningsmål var Salvesen servitør og Hove målscorer, men på 2-1-målet var rollene snudd. Hove la inn til Salvesen som sendte Godset tilbake i føringen på halv volley.

Vondt ble til verre for Viking like etter, da Sondre Bjørshol handset i egen boks. Stengel var sikkerheten selv fra elleve meter.

Viking slet med å komme inn i kampen igjen, men våknet til livs igjen da Berisha reduserte til 2-3. Innbytter Kevin Kabran fant spissen foran mål og Berisha satte sitt åttende mål for sesongen.

Han må vente litt til på sitt niende, men var nær ved å sikre hat trick og Viking-poeng fem minutter før slutt, da han fikk heade upresset i feltet etter en corner. Viljar Myhra fikk raskt opp armene, dyttet ballen i tverrligger og ut. Det reddet tre poeng for Godset.

