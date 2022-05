Vinícius Júnior avgjorde Champions League-finalen

Liverpool - Real Madrid 0-1 (0-0)

Opptakten til Champions League-finalen handlet om alt annet enn det sportslige. Fortvilende supportere som ikke kom seg inn på stadion gjorde at kampstart ble utsatt i over en halvtime.

Da kampen først kom i gang var det Real Madrid som trakk det lengste strået.

Vinícius Júnior sin scoring i 59. minutt ble kampens eneste, og dermed kan Real Madrid innkassere klubbens 14. Champions League-trofé - ingen klubber har flere.

– Et vinnerlag vi knapt har sett maken til. Som i 2018 senker de Liverpool i finalen, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker rett etter at triumfen var et faktum.

Fikk den første muligheten

Finalens første sjanse fikk Liverpool og Mohamed Salah etter 16 minutter. Avslutningen fra egypteren ble avverget av Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

Belgieren skulle straks få mer å gjøre.

Sadio Mané, som muligens spiller sin siste kamp for Liverpool, gjorde alt selv minutter senere. Avslutningen var knallhard, men skuddet gikk via hansken til Courtois og i stolpen.

TV 2s reporter midt i kaoset

Liverpool var det førende laget, men like før pause var Champions League' toppscorer på ferde.

Karim Benzema fikk plutselig mye rom i Liverpools sekstenmeter. På mulighet nummer to satte franskmannen ballen i mål, men etter en lang VAR-sjekk ble forsøket annullert for offside.

VAR-drama da Benzema fikk annullert scoring

0-0 til pause på Stade de France.

Tok fyr

Knappe kvarteret etter pause kom den første scoringen. Federico Valverde satte fart mot Liverpool-målet og fant supertalentet Vinícius Júnior på bakerste stolpe. Han hadde få problemer med å sette ballen i det åpne målet.

– Strålende gjort av Valverde, og da får Vinícius Júnior en enkel jobb med å sette ballen i det tomme målet, kommenterte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Mål: Vinícius Júnior (REA) 0-1 (59)

Mohamed Salah var nære både en og to ganger minutter senere, men Thibaut Courtois hindret egypterens niende Champions League-scoring for sesongen.

Belgieren virket å være i det umulige hjørnet. Ni minutter før slutt ble Salah spilt alene igjennom, men ble nok en gang stoppet av Real Madrid-keeperen.

– Den belgiske kjempen har vært banens beste til nå, kommenterte Mathisen.

Flere scoringer ble det ikke. Real Madrid er på ny vinnere av Champions League.