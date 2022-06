Brudd mellom Sigrid og kjæresten

Nå bekrefter Sigrid og kjæresten at de to har gått hver til sitt.



– Vi kan bekrefte at det er slutt. Vi er fortsatt gode venner, og vi har hatt det veldig fint sammen, skriver Nikolai Schirmer i en SMS til TV 2.

Sigrid bekrefter også overfor TV 2, via Kim Paulsen i Petroleum Records, at de to er gode venner, men at de ikke lenger er kjærester.

Hun ønsker ikke å kommentere bruddet ytterligere.

Sigrid møtte Schirmer under innspillingen av en reklame for Gore Tex.

– Det er ikke første gang jeg er i et forhold, men akkurat nå er jeg så stolt at jeg klarte ikke å holde det hemmelig, sa Sigrid om kjæresten på Lindmo i oktober 2021.

I et tidligere intervju med VG utrykket også Schirmer sin begeistring overfor sin daværende kjæreste.

– Jeg er kjempestolt, og føler at jeg har vunnet i Lotto hver dag, sa han til avisen.

Det tidligere paret har ved flere anledninger delt bilder av hverandre på Instagram.

Sigrids store gjennombrudd skjedde i 2017 med låten «Don't kill my vibe», før hun lanserte sitt debutalbum «Sucker Punch» i 2019. Albumet debuterte på VG-lista med førsteplass, og gikk også inn på en fjerdeplass på den britiske albumlista.

Nå er hun aktuell med sitt nye album «How to Let Go».