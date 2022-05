Selvkritisk etter «trippelen»: – Ikke på topp

Storhamar-Vipers 17-24 (11-14)

Vipers hadde få problemer med å sikre seg en ny tittel etter returoppgjøret i Hamar. Vipers ledet med tre til pause. Etter 60 minutter stod det 17-24 på resultattavla.

Dermed kunne sørlendingene juble for nok en sluttspillstittelen.

Nora Mørk spilte sin siste kamp i Norge for klubben.

– Det er deilig. En fin måte å avslutte på. Det blir godt med noe nytt nå, sier hun.

Hun fortsetter karrieren sin i danske Esbjerg.

– Vårt angrepsspill var kanskje ikke det beste i dag, men vi jobbet bra hele veien, sier målvakt Katrine Lunde.

– Jeg synes begge lag var tafatte, og farten i angrep var litt lav. Da ble det enklere å stå i forsvar. Men sånn er det, fortsetter hun.

Nå venter Final Four i Budapest med Champions League-semifinale mot franske Metz neste lørdag.

SEIER: Vipers kunne juble i CC-Amfi lørdag. FOTO: NTB

Legger

Katrine Lunde med en redningsprosent på 59 og Nora Mørks syv mål i første omgang, valset Vipers over Storhamar i første sluttspillfinale.

Men Hamarsingene var revansjelystne i kamp to, og hadde ordna seg elleville kulisser. Det for å kunne oppfylle kriteriene for å søke "wild card" til Champions League.

Isen i CC-Amfi var byttet ut med en håndballbane og den gamle OL-arenaen var fylt til randen til det som var kamp to av tre finaler.

Men Vipers la lista fra start med en flyver som Isabelle Gulldén kunne sette sikkert inn. Og Lunde stod med tre redninger på rappen før Storhamars Kristin Venn fikk hull på målvakten etter fem minutter.

Jeanett Kristiansen, som legger håndballskoene på hylla etter sesongen, finta seg gjennom Vipers-forsvaret og satte inn 4-5 til hjemmelaget.

Et solid forsvar av Kenneth Gabrielsens jenter gjorde at Venn kunne sette ballen i et tomt Vipers-mål og utligner til 6-6. Venstrekanten repeterte handlingen en gang til og kunne sende hjemmelaget i ledelsen for første gang i kampen.

Lagene fulgte hverandre tett før Jana Knedlikova økte ledelsen til 14-11 til pause.

Begge lagene hadde kun scoret ett mål hver etter halvspilt andre omgang. Eli Marie Raasok og Katrine Lunde stengte hvert sitt bur, det samme forsvaret på begge sider stod som støpt.

Men så viste Vipers hvorfor de har vunnet 15 av de siste 16 kampene mot Storhamar - Sunniva Næss Andersen kunne kontre inn en tremålsledelse.

Flere tekniske feil fra hjemmelaget gjorde at 12-15 gikk til 14-21.

Vipers vant til slutt 17-24 og har dermed sikret seg trippelen: serie-, NM- og sluttspillgull.

Allerede neste helg skal sørlandslaget spille Final4 i Champions League der de kan gjenta fjorårets gull.