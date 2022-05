Ny norsk nesten-dag i Tour of Norway: – Faen!

De norske etappeseieren uteblir i Tour of Norway.

Med et solid støt opp den siste bakken gjorde Uno-X-syklist Tobias Halland Johannessen et ordentlig forsøk på å riste av seg konkurrentene.

Inn på oppløpet var det fem syklister som gjorde opp om seieren. Der var Remco Evenepoel raskest.

Halland Johannessen ble nummer to. Lucas Plapp tok tredjeplassen.

– Han blir spurtslått igjen. En sjanse tapt. Nok en gang er litt timing og posisjonering som ikke holder, sier TV 2 kommentator Magnus Drivenes.

– Faen ... De andre gutta gjør en sinnsyk bra jobb. Dette var skikkelig surt. Jeg er lei meg, sier Halland Johannessen etter en ny nesten-dag i etapperittet.

– Hva hadde en seier betydd i dag?

– Ekstremt mye. Det var kjedelig og surt.

Sammenlagtleder Evenepoel var fornøyd etter å ha krysset målstreken som førstemann.

– I massespurt er vel dette min første seier. Jeg er veldig glad.

TV-kamera veltet

Det ble virkelig dramatisk under den femte etappen av Tour of Norway.

Det startet riktignok idyllisk i Flekkefjord, men raskt gjorde motvinden på vei mot Sandnes hovedfeltet urolig. Til og med TV-motorsykkelen greide ikke å holde seg på veien.

Med drøye 15 kilometer igjen lå Ben Healy (EF Education) alene i tet med et forsprang på over ett og et halvt minutt.

– Hovedfeltet skal virkelig gi gass for å ta igjen forspranget, sa TV 2s kommentator Mads Kaggestad med drøye 15 kilometer igjen.

Og forspranget ble spist opp - litt om litt. 200 meter før mål var forspranget spist opp - der var belgieren Remco Evenepoel best.