Nå har influenserparet gitt hverandre sitt ja

Tidligere realitydeltaker Henrik Elvejord Borg (28) og den svenske influenseren Lisa Anckarman (32) har giftet seg.



Det avslører paret i en Instagramstory hvor det står «herr og fru Borg», sammen ved en video av paret etter vielsen.

Borg og Anckarman har delt en rekke poster i forbindelse med bryllupet, deriblant fra gårsdagens «White Party» som paret arrangerte på Rånäs slott i Sverige, dagen før den store dagen.

Der var det blant annet Aleksander Rybak som sto for underholdningen.

– Her er det så tydelig at vi bygger livet sammen, så dette føles ut som et naturlig steg for oss. Vi har leid et slott i Sverige, hvor vi skal ha litt over hundre gjester over tre dager. Så det blir fest tre dager til ende, sa Borg om det kommende bryllupet til TV 2 i januar.

Paret ble sammen i april 2020, og forlovet seg i oktober samme år.

«HUN SA JA! Jeg skal gifte meg med min beste venn. Endelig hjemme», skrev Henrik Borg den gangen, sammen med et bilde hvor paret viste frem forlovelsesringen.