Juvelen scoret igjen, men VIF tapte terreng i toppkampen

Rikke Nygard scoret i sin tredje kamp på rad, men Vålerenga kan takke keeper Guro Pettersen for at det ble poengdeling på Intility.

Vålerenga - Rosenborg 1-1

Formspilleren Rikke Nygard sendte Vålerenga i ledelsen med sitt femte mål for sesongen, men et godt Rosenborg-lag utlignet ved Anna Jøsendal midtveis i andreomgangen.

– Vi skal være glad vi fikk med oss ett poeng i dag, sier Nygard til NRK.

1-1-resultatet gjør at Brann nå leder Toppserien med to poeng foran Vålerenga. Rosenborg er på tredjeplass med fem poeng opp til bergenserne.

RBK-trener Steinar Lein sender et lite stikk til VIF-leiren etter kampen.

– I dag er vi mye bedre. De har gått ut og sagt at de er Norges beste lag, men i dag er vi mye, mye bedre enn dem. Det var klasseforskjell i dag, sier treneren til NRK.

– Jeg er skuffet over at vi ikke vinner. Men måten vi spiller fotball på er det høy klasse over.

Serieleder Brann møter for øvrig John Arne Riises Avaldsnes på bortebane på søndag.

Mål: Jøsendal 1-1 (67)

– Vi er litt heldige

Vålerenga-trener Nils Lexerød var enig i at hans lag var heldige som fikk med seg poeng.

– Rosenborg er bedre enn oss i dag. Kampen viser at vi fortsatt har litt å gå på i forhold til nivået til Brann og Rosenborg, sier han til NRK.

– Vi er litt heldige som går herfra med ett poeng. Så ærlige skal vi være.

Vålerenga kan takke keeper Guro Pettersen for at det ble poeng. Nordlendingen vartet opp med flere svært gode redninger.

– Det er jo keeperkrise, sier 30-åringen til NRK med henvisning til keepersituasjonen på landslaget etter kneskaden til Cecilie Fiskerstrand.

Guro Pettersen, her fra en kamp tidligere denne sesongen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det kom en del skudd i dag. Det var bare å være på jobb. Jeg er sykt skuffet over at jeg ikke tar målet også.

Slik var kampen

Etter 20 minutter smalt det to ganger i Oslo. Dejana Stefanovic spilte fri Elise Thorsnes som sendte i vei et knallhardt skudd i stolpen, men returen gikk rett i beina til formspiller Rikke Nygard. Bergenseren lot seg ikke forstyrre av Rosenborg-forsvarerne på streken og dunket inn 1-0.

Midtbanespilleren har nå scoret i tre Toppserie-kamper på rad.

Senere i omgangen var trønderne fryktelig nærme en utligning. Skinnes Hansen raidet på høyresiden og la inn til Anna Jøsendal. Men Guro Pettersen i VIF-buret vartet opp med en skikkelig klasseredning. Den redningen er ikke dum å ha på CV'en for 30-åringen som er med i kampen om å bli Norges førstekeeper i sommerens EM.

RBK skapte flere muligheter på tampen av omgangen, men Vålerenga kunne likevel gå til pause med ledelse.

Tok ut stjernen til pause

– Det er sjeldent jeg har sett Vålerenga så rufsete defensivt, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp i pausen.

VIF-trener Nils Lexerød tok grep ved pause. Ut gikk nøkkelspilleren Dejana Stefanovic og inn kom Andrine Tomter. Samtidig ble Thea Bjelde flyttet inn på midtbanen.

Rosenborg-overtaket fortsatte likevel, men etter 60 minutter fikk Thorsnes en stor sjanse. Målmaskinen kom alene med keeper, men Lene Christensen reddet med foten.

Utlignet etter praktangrep

Etter 66 minutter fikk trønderne endelig uttelling. Cesilie Andreassen spilte til Anna Jøsendal avsluttet et lekkert angrep og sørget for 1-1 med en presis avslutning.

De hvite og sorte fra Trondheim så ikke ut til å være fornøyde med ett poeng og kjørte på for et seiersmål. En stor feil i VIF-forsvaret gjorde at innbytter Emilie Nautnes fikk muligheten til å score, men skuddet ble blokkert til corner. Det påfølgende hjørnesparket endte i nok en stor sjanse, men igjen viste Pettersen frem en god redning.

På tampen kunne Vålerenga også ha scoret. Runa Lillegård ble stoppet av keeper Christiansen i en tøff duell, men dommer valgte å dømme corner.

– Den er helt på grensen, mente NRK-ekspert Torp.

Det ble lagt til tre minutter, men det ble ikke flere scoringer i vårsolen i Oslo.