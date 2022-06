Slik løser de feriefloken – uten å tømme sparekontoen

Mange populære ferieaktiviteter koster opp mot 2000 kroner. Trebarnsmoren Mildrid ønsker å slå et slag for rimeligere opplevelser.

– Vi har de siste årene hatt en tradisjon for å reise på Borøya i Bærum på hengekøyetur. Vi liker å gå på Kolsåstoppen, og går på småturer her og der som ikke trenger å være så lange.

Mildrid Alsaker Jacobsen er trebarnsmor og bor på Nesøya i Oslofjorden. Hun forteller at prisnivået på badeland, kino og andre aktiviteter gjør at man må prioritere og finne alternativer.

Hun og barna prøver å bruke naturen og gjøre ting sammen som ikke alltid må koste noe.

– Når man har tre barn så blir det veldig dyrt med fritidsaktiviteter, sommeraktiviteter og sommercamper, sier Alsaker Jacobsen til TV 2.

OPPLEVELSER: Mildrid Alsaker Jacobsen og barna mener man kan få mange fine opplevelser i sommerferien uten å bruke store summer. (Fra venstre: Pauline Jacobsen Raade, Live Malene Radøy (venninne), Mildrid Alsaker Jacobsen og Magnus Jacobsen Raade) Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Fører til press

Alsaker Jacobsen understreker at hennes barn er heldige, og at hun er greit stilt. Samtidig kjenner hun på, som skilt og alene med tre barn, å ha tre tenåringer som ønsker å være med på alt.

– Jeg synes ting er for dyre. Da tenker man jo ekstra på de som har enda mindre å rutte med, og hvor forferdelig det er.

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at prisene på mange familieaktiviteter koster opp mot 2000 kroner for en familie på to voksne og to barn.

For samme familie ligger den gjennomsnittlige prisen bare for inngang til en familiepark på 1840 kroner.

Alsaker Jacobsen tror at de høye prisene bidrar til å skape press på familier som ikke har så god råd.

– Jeg føler at det ikke blir aktiviteter for alle, at alt er så dyrt i dag at når man skal på så mye aktiviteter, så skaper det press på de unge og foreldrene, sier hun.

URETTFERDIG: Mildrid Alsaker Jacobsen mener prisene på aktiviteter bidrar til eksludering. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er hinsides

I en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos for DnB skal en av tre barn reise på leirskole eller delta på en aktivitetsskole. I gjennomsnitt skal foreldre bruke 7213 kroner for sommerskole til barna.

Alsaker Jacobsen forteller til TV 2 at hvis hun skulle sendt alle tre barna på den sommerleiren de ønsker, hadde det kostet henne 21.000 kroner.

– Det er hinsides. Det er altfor dyrt, og det betyr at de som ikke har så mye penger blir ekskludert fra sommeraktiviteter, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB.

Samtidig som turen til familieparken eller sommerleiren kan bli dyr for mange, har mange fått trangere økonomi den siste tiden.

Prisene på strøm, drivstoff og mat har steget til værs de siste månedene. Det kan ha gått ut over årets ferieplaner, tror Sandmæl.

– Økte priser går helt klart utover feriebudsjettet, spesielt til de som har lite. De må nok skrinlegge noen av ferieplanene sine for i år, sier Sandmæl.

ØKTE PRISER: Silje Sandmæl tror at de høye prisene på mat, strøm og drivstoff har gått ut over feriebudsjettet til mange. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hun minner om at gode ferieopplevelser for familier ikke trenger å koste mye.

– Man trenger absolutt ikke bruke mye penger for å skape gode opplevelser. Man kan finne på helt gratis ting som kan være et eventyr for barn, sier Sandmæl.

Kan virke ekskluderende

Røde Kors er bekymret for at mange ikke får delta på sommeraktiviteter på grunn av prisnivået.

BEKYMRET: Røde Kors er bekymret for at mange barn ikke får reist på ferie og sommeraktiviteter grunnet høye priser. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi er bekymret for at mange barn i lavinntektsfamilier ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter eller ferie, som alle andre, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, som er enhetsleder for humanitære programmer i Røde Kors.

Hun mener at aktivitetstilbud kan virke ekskluderende hvis de blir for dyre.

– De får ikke oppleve det samme som andre, de blir sittende hjemme og blir ekskludert sammenlignet med venner og får ikke de samme opplevelsene, sier Alisøy-Gjerløw.

For å motvirke dette, arrangerer Røde Kors «Ferie for alle». Det er et gratis ferietilbud til barn i familier som strever økonomisk.

– Tilbudet omfatter alt fra dagsutflukter til lengre ferieopphold for hele barnefamilier. Det er det de ulike lokalforeningene i Norge som tilpasser ferietilbudet ut fra hva de kan tilby, sier Alisøy-Gjerløw.

I år har 12.000 barn meldt seg på, noe som er rekordhøyt. I fjor var tallet cirka 11.000.

Tilbyr kurs og gratis utleie

Midia Hesso, som er fagsjef inkludering i DNT Drammen og Omegn peker også på at gode opplevelser ikke nødvendigvis trenger å koste mye penger. Hun trekker frem turer i naturen som et rimelig alternativ.

I tillegg har DNT flere tilbud for familier med et stramt feriebudsjett.

– Vi har hytteturer, hengekøyeturer og kajakk- og kanokurs, sier Hesso.

RIMELIGE TILBUD: Midia Hesso i Den Norske Turistforening trekker frem turer i naturen som et billig alternativ i sommerferien. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

BUA leier ut gratis fritidsutstyr over hele landet. Daglig leder Monica Vogt sier at pågangen har økt mye de siste årene.

– Så langt i år har vi hatt rundt 280.000 utlån. I hele 2021 hadde vi 340.000, så vi begynner å nærme oss det allerede, sier Vogt.

Hun sier at mange vil leie telt, hengekøyer og SUP-brett. Skateboard og rulleskøyter er også populært, og Vogt regner med at etterspørselen vil fortsette å øke.

Kortreist ferie

Mildrid Alsaker Jacobsen tror mange glemmer aktiviteter som ikke koster så mye - selv om det også kan gi en god sommerferie.

– Jeg tror det er blitt så «in» å reise, og vi alle er i stand til å gjøre det. Når man reiser mye rundt i verden, så er det det man hører om. Og så er kanskje de enkle tingene noe man glemmer litt, sier Alsaker.