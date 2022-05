Lot sønnen skulke skolen for å dra til CL-finalen - reaksjonene forbløffer

Da William (14) ikke dukket opp på skolen på torsdag, sendte skolen melding for å sjekke hvorfor. Så sendte Pappa-Tage et humoristisk svar i retur. Det la han ut på Twitter og da tok det fyr.

– Det er korrekt. Han er på vei til Paris med sin far og farens to veldig dårlige venner for å se de røde som jakter «The Treble» i nok en CL-finale. Forhåpentligvis tar vi pokalen hjem for syvende gang, skrev Herstad.

Slik svarte far på skolens melding da sønnen ikke dukket opp på skolen.

Tweeten fikk oppmerksomhet verden over.

– Jeg har gjort dette flere ganger før, så det var rart at det tok sånn av nå. Jeg ville bare være ærlig med lærerne. Jeg ville ikke lyve og si at han var syk, sier Tage Herstad til TV 2.

Den Liverpool-bosatte nordmannen har svart med lignende meldinger tidligere. For eksempel da sønnen var på CL-finalen i Madrid:

Slik svarte Tage i 2019.

– Tweeten var egentlig ment som litt komedie til kompisene mine, men så har det tatt fullstendig av.

Det tok såpass av at Liverpool-supporteren endte opp med å slette Tweeten.

– Det var nesten 11.000 likes, men så ble det så mye krangling med folk som kommenterte. Det tok så mye tid. Jeg måtte slette den for å slippe stresset. Det ble et jævlig gnål.

Ifølge Daily Mail valgte en person å politianmelde Herstad for skulkingen.

– Enkelte folk er jo helt toskete, så det får de stå for. Det bryr meg null og niks.

– Nå blir det helt sikkert bot

Tages kone, Kamilla, jobber på puben Taggy's som de driver sammen et steinkast unna Anfield. Hun er ikke overbegeistret over alt oppstyret.

– Jeg hadde jo helst sett at det ikke ble oppmerksomhet rundt det. Nå blir det helt sikkert en bot fra skolen. De må sikkert sette et eksempel siden det har havnet i avisene.

Camilla jobber på Taggy's i Liverpool under CL-finalen. Foto: Olof Andersson

– Jeg syns jo William skal få lov til å reise på Champions League-finalen, det er det ingen tvil om. Men vi kunne jo latt være å få så mye oppmerksomhet. Vi var enige om at han skulle få reise til Paris, men ikke at Tage skulle sende svar til skolen på den måten.

Det spørs om ikke den famøse tweeten blir diskutert i fremtidige familieråd.

– Jeg kunne jo bare ringt og sagt at han ikke kom på skolen, så hadde det ikke vært en sak. Det var ikke nødvendig å offentliggjøre det.

Her blir TV 2-reporteren forsøkt avkledd

Pappa Tage er ikke bekymret for den mulige boten.

– Skolen sender meldinger til meg, uheldigvis. Da får de svar. Hva skal de gjøre, steine meg? Det går helt fint. Jeg har ikke fått en sånn bot før. Med all oppmerksomheten skolen har fått nå, burde de egentlig være fornøyde.

Konen Kamilla klarer også å se humoren i det hele.

– Jeg kan jo ikke si at jeg var superfornøyd, men nå er det gjort. Jeg må jo le litt, men jeg tenker jo: Kan du ikke bare gi faen!

– Det blir jo spennende å se, men om vi skal bli politietterforsket for at sønnen vår får reise til Paris med sin far er det noe alvorlig galt.