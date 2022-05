Solbakken med Haaland-fleip: – Tror ikke han kommer til å gå naken der

Erling Braut Haaland er fortsatt ikke offisielt presentert som Manchester City-spiller, men superstjerna fra Jæren er likevel på plass i Norge i dag.

I lag med resten av landslagstroppen begynte han lørdag forberedelsene til de kommende Nations League-kampene.

– Jeg har bare hilst på han, men status på alle her er at de er treningsklare, varslet Ståle Solbakken da han ble konfrontert med status på 21-åringen.

Braut Haaland ble nylig fotografert i Manchester, men fortsatt er ikke overgangen offisielt bekreftet. Solbakken tror ikke det vil ha noe å si for Braut Haalands bidrag for Norge i de kommende kampene mot Serbia, Sverige og Slovenia.

– Jeg sitter ikke på detaljer, men han skal nok ikke reise vekk herifra. Men så tror jeg at alle forstår at siden ingenting har kommet fra det som trolig blir hans nye klubb, så kommer han neppe til å sitte her å snakke om det, sier Solbakken.

Fleipet om stjernespissen

Under forrige landslagssamling ble Braut Haaland skjermet fra pressen. Denne gang har NFF vært tydelig på at landslagets største stjerne skal stille opp.

– Blir det sånn at han kommer ut i intervjusonen som alle andre etter kamper, undret VGs utsendte da Solbakken presenterte troppen.

– Jeg tror ikke at han kommer til å gå naken gjennom der, men det må Morten (pressesjef Skjønsberg) ta seg av, sier Solbakken.

Ifølge Solbakken har det vært lite dialog med Manchester City rundt Braut Halaand. Men siden Braut Haaland fortsatt ikke er offisiell City-spiller, varsler Solbakken at Braut Haaland neppe vil si så mye om framtiden sin foreløpig.

– Jeg tenker at siden han ikke er presentert enda, så må den klubben han mest sannsynlig signerer for forbeholde seg retten til å stille spørsmål og prate om Erlings neste klubb. Slike spørsmål hører ikke hjemme her, mener Solbakken.

Ifølge landslagssjefen er det for tidlig å si om Braut Haaland er aktuell for alle de fire kommende kampene.

– Det er det vi bruker treninger, erfaringer, data og ikke minst samtaler innad i teamet til å finne ut av, sier Ståle Solbakken.

Landslagets første kamp denne samlingen er borte mot Serbia kommende torsdag.