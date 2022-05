Norge får skryt – flyekspert ber likevel reisende følge med

Under pandemien var mange flyplasser i Europa nødt til å si opp ansatte grunnet restriksjoner og kraftig fall i antall reisende.

Nå sliter flere land med lange køer både i sikkerhetskontroll og passkontroll.

I København, London, Amsterdam og Arlanda flyplass i Sverige er lange køer og mangel på ansatte et problem.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair mener det er flere årsaker til at store flyplasser i Europa sliter nå.

– De som driver alle tjenestene på flyplassene ble truffet like hardt av pandemien som flyselskapene selv, og måtte permittere og si opp mange ansatte. Nå mangler det ansatte særlig innen sikkerhetskontrollen og de som laster bagasje inn og ut av flyene, sier Elnæs.

– Vi vet hvordan vi skal oppføre oss

Oslo lufthavn (OSL) får skryt fra eksperter for å håndtere situasjonen bra. Den svenske flyeksperten Jan Ohlsson har sagt til SVT at Oslo har kortere køer enn flere europeiske flyplasser. Det var VG som omtalte saken først.

– For det første er nordmenn vant til å fly og vi vet hvordan vi skal oppføre oss på flyplasser, så det gjør kanskje ting lettere, forklarer Elnæs.

LANGE KØER: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair tipser reisende om å holde av god tid hvis man skal ut på tur i sommer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I tillegg forteller han at Norge er blant landene i Europa som har reist aller mest under koronapandemien. Det har også gjort at vi selskaper på flyplassen har sluppet å si opp like mange ansatte.

– Det er fordi vi har et land der vi i større grad må bruke fly for å komme oss rundt, så vi har vedlikeholdt en del av det som trengs, sier Elnæs.

– Kan bli kaos

Flyanalytikeren mener det dermed ikke er sagt av det ikke vil bli utfordringer under høysesongen her hjemme.

– Man får se hvordan det utvikler seg nå til sommeren, men i utgangspunktet vil Oslo lufthavn klare seg brukbart, og har gjort det hittil, sier Elnæs.

Han ber likevel folk som skal ut på reise om å forberede seg på at det kan bli kaos også her hjemme, særlig i høysesongen fra 15. juni til 15. august.

– Det er viktig at man følger med og husker på dette. Hvis du skal ut og reise i sommer og blir stående i kø i sikkerhetskontrollen slik at du ikke rekker flyet ditt, er dette ditt problem og ikke flyselskapet sitt. Så man bør legge inn en buffer der på god tid når man skal ut på tur, sier Elnæs.

– Syv av ti kommer til å slite

Flyanalytikeren forklarer at det er handling-selskaper som gjør store deler av jobbene på flyplassene, og at de sliter både med å ansatte folk, men også med å lære dem opp og skaffe klarering slik at de kan jobbe på flyplass.

– En sånn klarering viser seg å ta lang tid, gjerne 6 til 8 uker, og man vet ikke om man blir godkjent før hele denne prosessen er ferdig. Derfor sliter man med å raskt få nye ansatte ut i arbeid, forklarer Elnæs.

Dermed sliter mange med å ansette folk til den store trafikken som kommer i sommer.

– Vi så problemer også i påsken i blant annet England og Nederland. Det forventes i sommer at syv av ti flyplasser i Europa vil slite med å gjennomføre all reising uten kaos, forteller Elnæs.