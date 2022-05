Ofrer sparepengene for karrieren til Koby (11)

Den ene uka kan motstanderne hete Fet, Aurskog/Finstadbru og Gjelleråsen 2.

Den neste heter de Leicester, PSV og Sporting Lisboa.

Slik er kontrastene i fotballhverdagen til Jessheim-gutten Koby Staszowski, som i utgangspunktet spiller for G12 og G13 i Ull/Kisa.

TV 2 møter familien dagen etter hjemkomst fra England, der de har vært med Koby på eliteturnering i London.

– Det var 58 lag med i turneringen, vi kom på 13. plass og hadde det skikkelig gøy, sier 11-åringen med et bredt smil.

Teller ikke penger

Første gang vi møtte ham var noen uker tidligere, i starten av mai.

Da hadde han og pappa Rafal kjørt til Oslo for en 75 minutters økt med profesjonelle fotballtrenere i cageballhallen i Nydalen, i regi av den private aktøren Fotballprogresjon Norge.

HØYE AMBISJONER: - Målet er at Koby skal spille for en av de beste klubbene i Europa. Og landslaget, sier pappa Rafal. Foto: Marte Christensen / TV 2

I tillegg har Koby vært innom Norsk Fotballakademi (NFA) og Polish Soccer Skills, som han spilte for i cupen i England.

– Det er et polsk akademi som velger ut spillere fra hele Polen. Først var jeg på en sju dagers camp, og så var det tester, og der fikk jeg skikkelig gode karakterer og beskjed om at jeg var med til England. Da var jeg veldig glad og fornøyd. Jeg hadde lyst til å reise med en eneste gang, sier han.

Pappa Rafal opplyser at sønnens deltakelse i eliteturneringen kostet rundt 6000 kroner.

– Er det vel anvendte penger?

– Selvfølgelig. Dette er det han elsker å drive med, og det blir et flott minne for ham å ta med seg videre. Jeg tror de aller fleste har råd til det, når du sparer opp penger for å bruke på sønnen eller datteren sin, sier han.

TRENER MYE: Fire treninger med klubblaget, egentrening, trening med akademier og turneringer i utlandet står på menyen for Koby. Foto: Marte Christensen / TV 2

BLIR MED SØNNEN OVERALT: Rafal Staszowski gir alt for at sønnen skal bli fotballproff. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hvor mye tror du at du bruker i løpet av et år på å følge opp Koby på fotballbanen?

– Vi teller ikke. Vi prøver å spare så godt vi kan. I stedet for å røyke sigaretter bruker vi penger på sønnen vår, så han kan utvikle fotballferdighetene sine. Koby bruker også sparepengene sine, alle kronene han får fra foreldre og besteforeldre, sier han.

I stedet for å røyke sigaretter bruker vi penger på sønnen vår Rafal Staszowski, fotballpappa

Rafal følger også sønnen sin på nesten alt av kamper, treninger, akademier og turneringer. Bare i Ull/Kisa trener sønnen fire ganger i uka.

– Får du tid til noe særlig annet enn fotball?

– Ja, jeg må jobbe som alle andre. Jeg må finne tid, for døgnet har bare 24 timer og jeg sover nesten aldri. Og jeg må jobbe sju dager i uka. Men jeg har min egen business, så jeg kan styre tiden litt selv, sier Staszowski.

Trenger ikke følge norske idrettsregler

Markedet for private fotballaktører er voksende.

Og ettersom de ikke er organisert under paraplyen til Norges Idrettsforbund/NFF, trenger de heller ikke følge norske barneidrettsbestemmelser om aldersgrense for konkurranse og utenlandscuper.

Koby var langt fra den eneste fra Norge på eliteturnering i England sist helg.

Norwegian Soccer Academy (NSA), startet opp og drevet av den tidligere Brann-helten Petter Furuseth Olsen, var også en del av det gode selskapet.

STERKE MOTSTANDERE: Slik var den opprinnelige deltakerlisten i eliteturneringen i London sist helg.

På sine Facebook-sider skriver NSA at målet er å samle spillerne som har kommet langt i sin fotballutvikling, og la dem møte det absolutt høyeste mulige nivået gjennom treninger og turneringer i Norden og Europa.

«Dette er en del av den eliteforberedende virksomheten som NSA har muligheten til å tilby fordi vi kan samle spillere på tvers av sine klubbmiljøer. Den norske modellen gir en unik mulighet til å gjøre slike samlende tiltak - og dette er med på å styrke muligheten for spillerne til å bli værende lengst mulig i sine moderklubber. Nettopp fordi NSA kan tilby det ekstra som breddeklubben ikke kan», argumenterer de.

Da TV 2 snakket med noen av 11- og 12-åringene som trente med Fotballprogresjon Norge, hadde flere av dem også erfaringer med eliteturneringer i andre akademier.

2010-fødte Kristian Berger møtte selveste AC Milan med Team Select Norway i Barcelona. Det ble 1-7-tap mot fysisk større og sterkere motspillere.

I BARCELONA: Team Select Norway er blant aktørene som tilbyr eliteturneringer i utlandet. Denne gjengen gikk til topps i Mundialito, selv om de noen dager røk på en kjempesmell mot AC Milan. Foto: Privat

– Det var tøft og de var veldig gode. Selv om vi tapte en del var det veldig gøy, sier han.

– Hva var de bedre på?

– De hadde mer fysiske spillere. Nesten alle var 1,70 høye, liksom. Det var litt forskjell på den biten. De gikk mye hardere til og var veldig fysiske. Det var litt av grunnen til at vi tapte, analyserer han.

Fotballprogresjon Norge, som tilbyr PT-timer, altså økter med personlig trener, til barn mellom 6 og 18 år, var også blant aktørene som tidligere deltok i utenlandske eliteturneringer.

Det har de nå valgt å slutte med.

TILBYR PERSONLIG TRENING: Kim-David Hunstok i Fotballprogresjon Norge. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Hva er grunnen til det?

– Vi følte at vi da havnet i konflikt med klubb, for vi ønsker ikke å ta spillerne ut fra egne treninger, egne lags aktiviteter og ikke minst egne lags kamper, sier sportslig leder og trener Kim-David Hunstok.

– Så dere tilbyr ikke kamper og turneringer?

– Nei. Vi har gjort det før, men vi følte at det ikke var oss. Så derfor gikk vi tilbake til røttene. Vi ønsker å være et ekstratilbud, sier han.

Forsiktig med gulrøttene

Håkon Grøttland er ansvarlig for spillerutvikling i NFF og leder for Landslagsskolen, som starter når spillerne er 12 år gamle.

– Er det bra for Landslagsskolen at spillerne dere får inn allerede har internasjonale referanser på høyt nivå?

– Det betyr ikke all verden. Vi ønsker å ha inn spillere som elsker fotball og brenner for spillet. Om de har fått noen sånne opplevelser i ung alder betyr ingen verdens ting. Det er viktig å si at jeg ikke tror de blir bedre fotballspillere av disse turene utenlands.

– Er det ikke fint å få internasjonale referanser tidlig?

– Før du får internasjonale referanser, så er det greit å få nasjonale referanser. Det får du først i Norge når du er 14 år. Da begynner vi å samle de beste i Norge. Før det har jeg mer tro på referanser i klubb, så i krets, så nasjonalt, og så internasjonalt. Men det haster ikke, sier Grøttland, og legger til:

– Hvor mange gulrøtter skal vi kaste ut med en gang? Det er en fare for at man når et metningspunkt der og at man har opplevd alt før man er 14 år gammel. Det skal vi passe litt på.

FIKK TRENE PÅ ANLEGGET TIL LEICESTER: Koby spilte et tosifret antall kamper mot topp motstand og fikk trene på det moderne anlegget til Leicester. Foto: Privat

– Hva er det viktigste for deg at akademiene har fokus på?

– For oss er det viktigste at alle har mulighet, at det ikke blir klasseskille og bare barn av foreldre med god råd som deltar, sier han.

Grøttland mener samtidig det har gått inflasjon i bruken av ordet «akademi».

– Helt ærlig vet jeg ikke hva som ligger i det, for jeg synes alle bruker begrepet nå. Jeg er usikker på hva det betyr. Men vi heier på alle som ønsker god fotballaktivitet for barn og ungdom. I forbundet jobber vi for at de private aktørene skal bli overflødige som en konsekvens av at tilbudet i klubbene blir så bra, sier han.

Ingen betenkeligheter

En fotballpappa TV 2 snakket med på en akademitrening hadde ingen betenkeligheter med å la sønnen spille eliteturnering i utlandet.

– Overhodet ikke. Det er én mulighet de får i livet til å gjøre, og det er nå. De sjansene får de ikke igjen. De sitter igjen med gode minner. Det å kunne spille mot en internasjonal storklubb er en drøm.

Ledende private fotballaktører i Norge Fotballprogresjon Norge (FPN)

Team Select Norway NF Academy Norsk Fotballakademi (NFA) Norwegian Soccer Academy (NSA)

Coerver Norsk Spillerutvikling (NSU) Scandinavian Football Academy (SFA) Team Next Norway Pink Boys Maestro Fotball Oslo keeperskole AS

– Det er ikke litt tidlig i livet? At noen kan føle at de allerede har klart det?

– Absolutt ikke. Og i noen kamper får de rundbank. De får heller stor respekt for hvordan de trener på disse lagene, og blir ikke høye på seg selv i det hele tatt. Hvis de ønsker seg videre etter ungdomstiden vet de at de må jobbe hardt, sier han.

Får videolekser fra akademiet

Tilbake hos familien Staszowski i Jessheim:

Koby viser fram noen analysevideoer han har mottatt fra trenerne i Polish Soccer Skills. Klippene er fra perifere kamper rundt om i europeiske ligaer, og fokuserer blant annet på kroppsstilling ved mottak av ball.

– Det er lærerikt, for man skjønner mer hva man skal gjøre i ulike situasjoner på banen, sier 11-åringen.

– Hvor mye video ser du?

– Det er ganske mye å se på når de sender. Kanskje fem videoer som er ti minutter hver.

– Ser du alle?

– Ja. Det er bedre å se på enn ikke å gjøre det. Akkurat som med hjemmelekser fra skolen, sier han.

INSPIRASJON: Koby leser om den polske fotballhelten Robert Lewandowski, som aldri ga opp drømmen sin. Foto: Marte Christensen / TV 2

FAVORITTKLUBBEN: Atletico Madrid er favorittlaget, og Antonine Griezmann den store favorittspilleren. Foto: Marte Christensen / TV 2

Av akademitrenerne har Koby, som trives best som indreløper på midtbanen, fått beskjed om hvilke deler av spillet sitt han bør jobbe med å forbedre.

– Jeg må se meg rundt og orientere meg bedre. Det er kanskje det jeg ikke gjør noen ganger. Så bare for å huske det bedre kan det være fint å se video, sier han.

Pappa Rafal, som selv har vært hockeyspiller hjemme i Polen, skjønner lite av at noen kan reagere på han forbereder 11-åringen på en toppidrettstilværelse.

– Verden endrer seg så raskt. Vi ser hvordan akademiene rundt om i verden utvikler ungene, de begynner å plukke dem fra de er åtte år gamle. Ungene i dag utvikler seg mye raskere enn de gjorde for 20 og 30 år siden, sier han.

– Hva gjør du om sønnen din ikke lykkes?

– Vi snakker om disse tingene også. Nummer én for Koby er skole. Han gjør det bra på skolen, og det er det aller viktigste, sier pappa Staszowski.

Koby selv vet også at det ikke finnes garantier for at han oppnår fotballdrømmene sine.

– Hvor sikker er du på å bli fotballspiller?

– Det kan jeg ikke vite om jeg blir.

– Synes du det er greit å bruke sparepengene dine på fotball, da?

– Det er helt greit, så lenge jeg liker det. Og det er fotball jeg liker.