Dansk stjerne åpner opp for sjokkovergang til Uno-X: – Alt er mulig

Saken oppdateres!

I forkant av lørdagens Tour of Norway-etappe går danske Mads Pedersen (26) langt i å antyde at han er på vei til Uno X.

Dansken var borte og tittet på utstyret til laget før etappen. Og når TV 2 spør om han kan være på vei til å signere, svarer han følgende:

– Alt kan skje. Alt er mulig, sier han til TV 2.

– Har du signert allerede?

– Det vet jeg ikke. Kanskje, sier han etterfulgt av et lurt smil.

Kontrakten med Trek-Segafredo går ut etter denne sesongen.

– Jeg syns det er fett at det er kommet et sånt lag i Norden med nordiske ryttere. Det er selvsagt noe jeg kikker på, det skal jeg ikke avskrive, sier verdensmesteren fra 2019.

– Det er ikke et steg ned om man går den veien.

– Du ser nesten forelsket ut. Er det kjærlighet mellom Mads Pedersen og Uno-X allerede?

– He he, men jeg syns det er et fett lag. Og alt kan la seg gjøre.

– Men ofte handler det om penger?

– Det handler det også om. Jeg har bare en kort tid av mitt liv til å tjene de pengene. Men det handler også om å være et sted der man har det gøy.

Hva vet Dag Otto om seg selv på internett?

Hylles av Haugland

Uno-X-sjef Jens Haugland vil ikke si altfor mye om saken, men lovordene om den danske stjernen sitter løst.

– Det er bare slutten av mai og jeg kan ikke kommentere noe angående overgangsmarkedet. Men det jeg kan si er at Mads Pedersen er en nordisk gudegave til sykkelsporten og en god dreng fra Danmark. Du finner ikke en mer sympatisk, omgjengelig og fair type enn ham. Han er en fantastisk gutt, sier Haugland til TV 2.

I sykkelsporten er det ikke lov å signere eller kommentere overganger før etter 1. august.

– Er dere klare til å sprenge banken?

– Nei, vi skal ikke sprenge noen bank.