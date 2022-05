Tre bygg står i brann – store flammer og mye vind

Brannvesenet er på stedet med store ressurser etter melding om en låvebrann i Lærdal lørdag ettermiddag

De opplyser på Twitter at det brenner kraftig i bygget.

– Det skal være store flammer og mye vind, opplyser Vest politidistrikt.

Like etter klokken 14 skriver politiet på Twitter at det brenner i tre bygg, og at slukkingsarbeid pågår.



Alle bygningene er driftsbygg tilknyttet låven som først begynte å brenne, opplyser Vest 110 sentralen.

– Det er spredningsfare til andre bygg. Det er snakk om minst en låve til, men her driver vi å kjøler ned området så det ikke skal spre seg, sier fungerende vaktkommandør i Vest 110 Morten Frantzen.

Det er verken meldt om dyr i bygget, personskade eller savnede.

Europavei 16 er stengt ved Tønjum som følge av brannen.

– Det står mange brannbiler i veien, sier Frantzen.

Brannvesenet meldte om hendelsen klokken 13.39.