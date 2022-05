Person frigjort etter trefellingsulykke

Lørdag rundt klokken 12 rykket brannvesenet ut etter melding om at en person var fastklemt etter en trefellingsulykke i Kvinnherad.

Personen hadde fått et tre over seg, og var fastklemt over lårene, opplyser brannvesenet.

– AMK i Haugesund fikk meldingen og de varsler oss videre fordi det er en trefellingsulykke. En person hadde satt fast med lårene under treet, sier vaktkommandør Morten Frantzen til TV 2.

Han sier brannvesenet akkurat har kommet frem til stedet og at personen er løs.

Vaktkommandøren har ikke fått tilbakemelding på skadeomfang.