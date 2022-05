Ruud om kjendis-livet: – Blir mer anerkjent her enn i gatene i Norge

Casper Ruud merker at oppmerksomheten og søkelyset kommer i større grad. Men foreløpig ikke for mye hjemme i Norge.

13. september i fjor ble Casper Ruud for første gang rangert som nummer ti i verden. Siden den gang har også nummer ti på rankingen vært hans dårligste plassering. Det høyeste han har vært er nummer syv og det var han i en måneds tid i april i år.

Nordmannen har dermed bitt seg fast i tennistoppen. Da kommer det oppmerksomhet. Ser man på følgerskaren til Ruud i sosiale medier har det vært en solid vekst det siste halve året. Han bikket rundt 100.000 følgere på Instagram høsten 2021. Nå har han nesten 150.000 følgere på bildedelingstjenesten.

– Det er en del av gamet når man klatrer på rankingen. Og særlig her på Grand Slams-turneringene hvor alle har god peiling på hvem spillerne er. Særlig om man er en topp ti-spiller. Da tror jeg man vil føle litt ekstra kjærlighet, sier Ruud og smiler.

Han poengterer at han liker følelsen, men at det heller ikke tar av. Han er klar på at det finnes større profiler enn ham og at det ikke minst er bedre spillere.

– Men, ja. I disse turneringene får jeg mer anerkjennelse enn om jeg går rundt i gatene i Norge. For meg er Grand Slams-turneringene de mest hektiske på den fronten.

Ruud spiller lørdag ettermiddag tredje runde i Roland-Garros. Det etter å ha slått ut finske Emil Ruusuvuori med tre strake sett. Nordmannen er i god form når han entrer banen lørdag ettermiddag og italienske Lorenzo Sonego står på motsatt halvdel.

I de to første kampene Ruud har spilt har det vært foran to nesten fulle hus. Den første på hovedbanen Philippe-Chatrier som huser 15.000. Der var imidlertid hovedfokuset på Jo-Wilfried Tsonga som endte opp med å spille sin siste single-kamp i karrieren.

– Der var det åpenbart at 98 prosent heiet på Jo. Men jeg mener de også var veldig respektfulle overfor meg. De buet ikke og klappet for de gode poengene jeg tok. Det var en ganske fin følelse, sier Ruud etter kampen mot Ruusuvuori og legger til:

– Kanskje jeg fikk noen supportere da jeg slo Jo. Det så ut som om noen av de kom for å heie på meg i dag.

Nordmannen fikk også kjenne på at fansen var i mot ham i åpningskampen i 2021. Også da møtte han en franskmann i første runde. Da var det Benoit Paire som sto på motsatt halvdel.

Ruud mimrer tilbake på den opplevelsen som en av de tøffeste i Roland-Garros. Han er imidlertid klar på at det går opp og ned ettersom han hadde en stor del av det franske publikumet med seg mot Ruusuvuori torsdag.

Kampen mot Sonego starter ikke før klokken 16.00 lørdag. Den blir på bane 14, samme bane som Ruud møtte Ruusuvuori på. Den italienske motstanderen sier på en pressekonferanse torsdag at han forventer en tøff kamp mot verdensåtter Ruud.

– Jeg har aldri vunnet mot ham. Jeg kjenner ham veldig godt. Han har vært topp 10 i nesten et år og på grus er han en virkelig, virkelig god spiller. Gjør jeg mitt beste så kan jeg vinne kampen.