Jakobs frekke stikk til konkurrentene: – Jeg tror de frykter meg

Ingebrigtsen varslet nedtur for rivalen – og fikk rett.

På forhånd var det annonsert at Joshua Cheptegei skulle gå for ny verdensrekord på 5000 i Eugene i natt. Jakob Ingebrigtsen hadde årsbeste i verden før stevnet på 13.02. Men han hadde liten tro på at mannen fra Uganda kunne slå sin egen verdensrekord på sterke 12.35,36.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg vil bli svært overrasket om de løper under 12.50, sa Jakob før løpet.

Fryktet av konkurrentene

Og Ingebrigtsen fikk helt rett i sin spådom. Cheptegei holdt følge med skjemaet i rundt 1000 meter. Men etter at harene ga seg falt han gradvis av. Han løp inn til 12.57,99. En tid som neppe skremte Ingebrigtsen.

– Skulle du gjerne vært med å løpt 5000 i natt?

– Nei, he, he. Jeg har allerede løpt en 5000 meter i år. Og det føler jeg er nok, utenom å løpe for noen medaljer.

For selv om han primært satser på 1500 meter, er det ingen tvil om at den kondisjonssterke karen fra Sandnes blir å regne med på halvmila under VM i juli.

– Tror du konkurrentene frykter deg i et VM?

– Ja, det tror jeg. Men nå ønsker jeg heller å vinne Bowerman mile her i Eugene, smiler han.

Fungerte som hare

For selv om Joshua Cheptegei har verdensrekorden, har Ingebrigtsen tidligere vist at han har større fart i en avslutning enn uganderen. I fjor knuste han Cheptegei på sisterunden da han løp inn til europarekorden på 12.48, 45.

– Sist vi løp fungerte han jo nesten som en hare for oss andre. Han holdt jevn fart underveis, så løp vi forbi han på slutten.

– Håper du å få et løp sammen med han der det blir lagt opp til verdensrekord?

– Ja, selvfølgelig. Det blir nok av forsøk. Men alt til sin tid. Det er ikke bare, bare å løpe på 12.30. Men en eller gang må man jo prøve. Hvis man er i stand til det

Dobler i VM

Ingebrigtsen vil i utgangspunktet løpe både 1500 og 5000 meter i VM. Siden den korteste distansen går først, så vil en 5000 meter eventuelt bli en fin bonus å ta med seg.

Nå leker broder Filip med de samme tankene.

– Det er derfor jeg løper 5000 i Roma for å kvalifisere meg. Så har jeg eventuelt muligheten. Akkurat nå er sjansen for at det bare blir 5000 meter ganske stor. Men det kan også bare bli 1500 meter, eller begge distansene hvis kroppen er bra, sier Filip Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen har hatt en god grunntreningsperiode i vinter. Men kvalitetstreningen har ikke gått i samme fart som lillebror Jakob.

– Jeg har trent mest mot 5000 meter i det siste. Men håper å spisse det inn mot 1500 meter senere i sommer.

Rundt midnatt norsk tid løper begge Ingebrigsten-brødrene for topptider på en engelsk mil på den prestisjetunge Bowerman mile i Oregon på vestkysten av USA.