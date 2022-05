Flyplass hacket – viste porno på skjermer

Flere informasjonsskjermer på en flyplass i Brasil ble fredag utsatt for hacking. I stedet for informasjon og reklame, ble de reisende møtt med porno.

Fredag opplyste flyplassmyndigheten i Brasil, Infraero, at de har varslet det føderale politiet om at informasjonsskjermer på flyplassen Santos Dumont i Rio de Janeiro har blitt hacket.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

I stedet for å vise reklame og flyinformasjon, ble reisende møtt med pornografiske filmer på skjermene

Imagens pornográficas aparecem em tela no aeroporto Santos Dumont; Infraero leva caso à PF https://t.co/0pKcSZqgiq — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) May 27, 2022

I sosiale medier viser videoklipp reisende på flyplassen som ler av innholdet, skjuler dem for barn eller bare blir lamslått, ifølge nyhetsbyrået.

I videoer på sosiale medier, kan man også se at det ble vist pornografiske videoer og ikke bare bilder på skjermene.

I en uttalelse skriver lufthavnmyndighetene at informasjonstjenestene deres er flagget ut til et annet selskap, som har blitt varslet om hendelsen.

– Vi understreker at innholdet som vises på våre medieskjermer er et ansvar for selskapene som har reklamerettigheter.

Partnerne til flyplassmyndighetene bruker egne publikasjonssystemer, som ikke har noen forbindelse med Infraeros informasjonssystem.

Infraero opplyser at de slo av skjermene som hadde blitt hacket.