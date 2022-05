Jublet for sin første pallplass

Ski-gutten skulle egentlig ikke delta i Eugene.

– Først for to dager siden fikk jeg vite at jeg skulle hoppe her, sier Guttormsen til TV 2.

Men i et sterkt stavfelt knuste nordmannen flere utøvere som papiret er bedre. Han ledet konkurransen lenge. Men falt ned på tredjeplass da han gikk over 5.81 i tredje forsøk. Det er tangering av hans norske rekord.

– Denne dagen har vært 10 av 10. Det er utrolig kult å bli nummer tre i Diamond League. Min beste plassering fra før var en sjetteplass fra Oslo, sier han.

– Mer stabil

Guttormsen ga seg etter ett forsøk på 5.91.

– Det var et godt forsøk. Men jeg følte meg litt utladet. Så jeg valgte ikke å ta noen sjanser, forklarer han.

Etter gjennombruddet i EM i 2018, har han slitt med småskader i flere sesonger. Så sent som i OL i Tokyo forlot han stadion skadet i rullestol. Men i år har han levert på et veldig høyt nivå gjennom vinteren.

– Det handler om at jeg har fått trent kontinuerlig over lengre tid. Det gjør at jeg har vært stabil på 5.70. Nå hoppet jeg 5.81, og hvis jeg kan stabilisere meg på 5.80, så kommer det garantert noen hopp på 5.90 inni mellom, gliser han.

Han var uten trener i nattens konkurranse som ble framskyndet med én dag på grunn av værmelding med mye vind og regn lørdag.

– Det var rart ikke å ha noen der, smiler han.

Hjemme i Norge satt pappa og trener Atle Guttormsen og fulgte sønnen på e n internetstrøm.

– Dette er bra for selvtilliten. Det viser at han har blitt stabil på et høyere nivå. Han hopper 5.70 pluss i hver eneste konkurranse. Da kommer 5.90 og høyere også med tiden, skriver Atle Guttormsen i en SMS til TV 2.

Favorittstadion

Hayward Field i Eugene er årets VM-stadion. Derfor betydde det litt ekstra å lykkes bra der.

– Har man favorittbaner?

– Å, ja. Og så har man baner der man har en dårlig følelse og vet at man ikke hopper bra. Sånn sett var det bra å få en god opplevelse her nå.

Guttormsen skal også tilbake til Eugene om ti dager under det amerikanske collegemesterskapet der han representerer prestisjeskolen Princeton.

– Så det blir faktisk tre stevner her på ganske kort tid. Det er bra, sier han.

Han hoppet også med skolens drakt, og ikke i sponsortøy som resten av feltet. College-utøvere har ikke lov å tjene penger på idretten, og kan ikke ha egne utstyrsavtaler. Tidligere har han hoppet med den norske klubbdrakten fra Vidar i internasjonale stevner.

– Jeg ønsket å hoppe med Princeton på brystet i dag, og spurte arrangørene om det var OK. De har gjort veldig mye for meg, og lagt godt til rette. Så da ønsket jeg å gi noe tilbake.

Han var ferdig med eksamen allerede i midten av mai. Så i tiden framover er det kun idretten som står i fokus.

Guttormsen er kvalifisert til både VM og EM i sommer. Etter det han presterte i Eugene er det ingen tvil om at Norge har en outsider til medalje i begge mesterskapene.