Meduza: Russland planlegger ny fullskala offensiv i Ukraina

Kreml vurderer en ny offensiv mot Kyiv, til tross for at de ikke klarte å kapre den ukrainske hovedstaden i starten av krigen, ifølge den uavhengige nettavisen Meduza.

Kilder nære Kreml og den russiske regjeringen sier at lederskapet i Putins parti Forent Russland har blitt sikre på at en fullskala seier i Ukraina er mulig innen året er omme, skriver The Guardian, som omtaler saken.

– Vi kommer til å slitte dem ut til slutt. Hele greia vil sannsynligvis være over innen høsten, sier en kilde til Meduza.



Den russiske regjeringen har både en nedre og en øvre terskel for å erklære at «spesialoperasjonen» i Ukraina er vellykket, sier kildene til nettstedet. Minstekravet er angivelig å ta full kontroll over Donbas-regionen, mens det ultimate målet er å overta Kyiv.



Meduza skriver at den ukrainske regjeringen kontrollerer rundt 5 prosent av Luhansk og mindre enn halvparten av Donbas, ifølge nylige estimater. De to regionene utgjør Donbas.

Ifølge nettstedet er Kreml skeptiske til at vestlige land skal kunne opprettholde den massive økonomiske og militære støtten til Ukraina om krigen drar ut.

– Før eller senere vil Europa gå lei av å hjelpe til. Dette er både penger og våpenproduksjon som de trenger selv. Når vi går mot høsten vil de bli nødt til å forhandlinger om gass og olje før det blir kaldt, sier en kilde til nettstedet.