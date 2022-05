Etterlengtet børsopptur i New York

Teknologisektoren ledet an en bred børsoppgang i New York fredag. Wall Streets beste uke på halvannet år var nok til å gjøre slutt på sju uker med nedgang.

De sju strake ukene er den lengste perioden i minus siden 2001.

Den bredt sammensatte S&P 500-indeksen endte opp 2,5 prosent fredag og 6,6 prosent for uka som helhet, den beste uka siden november 2020.

Industriindeksen Dow Jones steg 1,8 prosent gjennom dagen, mens hovedindeksen på teknologibørsen Nasdaq gikk 3,3 prosent i pluss.

Den sterke avslutningen på uka kom etter nyheter om at prisveksten var på 6,3 prosent i april sammenlignet med året i forveien, den første gangen prisveksten har roet seg ned siden 2020 og et tegn på at inflasjonen endelig kan være i ferd med å dabbe av.

Bekymring for høy prisvekst og heving av styringsrenta for å hanskes den, har preget markedet i et par måneders tid.