Trump taler på NRAs landsmøte: – Flere bør eie våpen

USAs tidligere president velger å snakke for våpenlobbyistene i samme delstat hvor 19 barn og to voksne ble drept i en skoleskyting for tre dager siden.

Den tidligere presidenten innledet talen med å takke for invitasjonen, og kom med et stikk til talerne som valgte å ikke møte opp i lys av barneskoleskytingen.

– I motsetning til visse andre skuffet jeg dere ikke ved å ikke møte opp, innledet Trump.

– Sammen skal vi stå sterke i mange år fremover. Jeg setter stor pris på alle oppmøtte, og vil uttrykke takknemlighet for alle som er her i dag. Dere er ryggraden til bevegelsen vår og til landet vårt, fortsatte han.

– En barbarisk handling

Tidlig i talen nevnte han skoleskytingen ved Robb barneskole.

– Det var en barbarisk handling som har sjokkert landet, sa Trump, før han ba om stillhet mens han leste opp navnene på de 21 drepte i skytemassakren.

Trump omtalte gjerningsmannen som ren ondskap, men trakk tidlig frem at han var uenig med politikerne som kort tid etter massakren satt fokuset på ønsket om strengere våpenlover.

TALTE TIL NRA: Den tidligere amerikanske presidenten talte for våpentilhengerne under fredagens årsmøte. Foto: Gaelen Morse / Reuters

– De prøver å ytre ekstrem, politisk propaganda, sa Trump.

Den tidligere amerikanske presidenten var tydelig på at problemet er psykisk helse, og ikke våpnene i seg selv.

– Det vi trenger er sikkerhet ved skolene. Hver bygning bør kun ha én inngang, metalldetektorer og store gjerder som hindrer uautorisert inngang. Det bør også være en bevæpnet politibetjent på områdene til enhver tid, fortsatte Trump.

Meldte avbud

Onsdagens skoleskyting ved Robb barneskole var ventet å prege helgens landsmøte for lobbyorganisasjonen National Rifle Association (NRA) i Houston i Texas.

Flere artister som skulle opptre, har trukket seg etter massakren i Uvalde – deriblant «American Pie»-kjente Don McLean og countryartisten Lee Greenwood.

I tillegg har de republikanske kongressmennene John Cornyn og Dan Crenshaw trukket seg. Texas' guvernør Greg Abbott stilte ikke fysisk, men deltok via en videooverføring fra Uvalde.

Abbott fortalte at en anonym velgjører vil gi 175.000 dollar for å sørge for at alle begravelsesrelaterte kostnader til alle familier blir tatt hånd om.