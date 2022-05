Hans Olav Lahlum har fått kjæreste

Hans Olav Lahlum er blitt sammen med krimforfatter Silje Osnes Ulstein. Det bekrefter Lahlum selv overfor TV 2.

– Det er ganske nytt. Noen uker har det jo blitt, forteller han.

Saken ble først omtalt av VG.

Krimforfatteren Ulstein debuterte i 2020 med romanen «Krypdyrmemoarer».

– Vi er jo forfattere begge to, innenfor samme sjanger i krim. Det var i den forbindelse vi møttes, sier Lahlum.

På Facebook skriver han at «et kjærlighetsforhold mellom to krimforfattere er det jo nærliggende å holde hemmelig lengst mulig. Men så er det da den stadige faren for at skarpsindige kolleger og/eller lesere fatter mistanke og gjennomskuer sammenhengen ...»

Han skriver også at han er «veldig glad og stolt over å ha fått en kjæreste som har så mange gode verdier, og er så intelligent, reflektert, engasjert og morsom som Silje Osnes Ulstein».