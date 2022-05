Klopp reagerer: – Ikke de beste nyhetene

Da Liverpool-manager Jürgen Klopp før første gang gikk ut på Stade de France fredag ettermiddag, var det tydelig at tyskeren ikke var helt fornøyd med det ferske underlaget på finalearenaen under Champions League.

Klopp så ned på gresset, før han slo oppgitt ut med armene.

På en pressekonferanse like etterpå ble han spurt om banen.

– Vanligvis er det bra nyheter at det er nytt gress, men denne er ny siden torsdag. Det er ikke de beste nyhetene. Det å legge på gresset så sent er en interessant idé, men så lenge det er likt for begge lag, går det fint, sier Klopp.

Klopp studerer banen: Her slår han ut med armene

25. februar tok Det europeiske fotballforbundet (Uefa) avgjørelsen om å flytte Champions League-finalen fra St. Petersburg til Paris grunnet Russlands invasjon av Ukraina.

Grunnen til det sene gressbyttet er at det franske poprock-bandet Indochine avholdt en planlagt konsert på arenaen lørdag - én uke før Champions League-finalen.

NYTT GRESS: 24. mai ble den nye banen rullet ut i Frankrikes hovedstad. Foto: FRANCK FIFE

Manageren legger til at laget hans kunne spilt på betong hvis de måtte.

– Jeg håper ingen lager en sak om at Klopp klager på banen, for det gjør jeg ikke.

– Jeg har ingen idé om hvor god eller dårlig banen er. Du bryr deg ikke så lenge du vinner.

Det nye gresset ble først testet ut fredag kveld da Liverpool og Real Madrid trente, slik Uefa-reglementet tilsier at de har krav på.

Real Madrid-trener Carlo Ancelotti hadde ikke sett gresset da han var på pressekonferansen.

– Jeg vet at de har byttet det. Jeg er sikker på at det går bra, sier Ancelotti.

Ikke bekymret

– Vi skulle opprinnelig legge det nye underlaget på fire til fem dager, sier Benoit Lavallée ifølge den engelske avisen The Telegraph.

Han er sjefen for iTurf Managment, som har hatt ansvaret for å legge gresset.

– Med Champions League-finalen det ble en litt større utfordring. Vi måtte legge det på 48 timer.

BANEARBEID: Det har blitt jobbet godt for å få gresset på Stade de France denne uka. Foto: FRANCK FIFE

Den første gressrullen ble lagt ut tirsdag klokken 14.00. Arbeidet ble ferdig rundt 48 timer senere.

Banesjefen er ikke bekymret for banens tilstand til finalen.

– Banen er fantastisk allerede.

