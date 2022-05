Moren til drapsmannen: – Han plaget ingen

21 mennesker ble drept da Salvador Ramos tok seg inn på en barneskole i Texas og begynte å skyte.

Halvannen time etter at Ramos tok seg inn på skolen ble han skutt og drept av politiet. Nå forteller moren for første gang om sønnen, som står bak en av USAs verste skoleskytinger.

– Jeg har ikke ord. Jeg har ikke ord fordi jeg vet ikke hva han tenkte, sier Adriana Martínez Reyes til den mexicanske TV-stasjonen Noticieros Televisa.

PREGET: Moren til Salvador Ramos, Adriana Martínez Reyes, er preget av det som har skjedd. Foto: Skjermdump: Noticieros Televisa, N+

Da TV-stasjonen treffer henne, sitter hun i bilen. Hun er tydelig preget av det som har skjedd og trygler om tilgivelse for sønnen.

– Han hadde sine grunner for det han gjorde. Vær så snill, ikke døm ham.

– Hva har du å si til familiene?

– Tilgi meg, tilgi min sønn. Jeg vet han hadde sine grunner.

– Hvilke grunner kunne han ha?

– Nei, jeg har ingen ord.

HJEM: Hjemmet til 18 år gamle Salvador Ramos som drepte 21 mennesker tirsdag. Foto: Jordan Vonderhaar/ AFP

– En rolig gutt

På spørsmål om hvordan sønnen var beskriver hun ham som en rolig gutt, som var seg selv.

– Han var veldig stille, veldig stille. Han var seg selv. Han plaget ingen. Han plaget ingen, gjentar hun.

Dagene før angrepet på Robb barneskole kjøpte 18 år gamle Salvador Ramos flere skytevåpen. Ifølge mediehuset ble det for tøft for Reyes å kommentere ytterligere hva som kan ha vært motivet, eller årsaken til angrepet.

SORG: Mange er triste etter drapene tirsdag. Foto: Nuri Vallbona/ Reuters

Barna måtte vente over 40 minutter på hjelp

Masseskytingen tirsdag er den verste siden Sandy Hook-massakren i 2012, hvor 20 barn og seks ansatte ble drept. Nå får politiet kraftig kritikk for sin håndtering av hendelsen.

Politiet brukte 47 minutter på å komme seg inn på klasserommet, hvor drapene skjedde. Direktøren for offentlig sikkerhet i Texas, Steven McCraw, innrømmer fredag at hjelpen kom for sent.

– Det var 19 betjenter der. Det var mer enn nok betjenter til å gjøre det man trengte å gjøre. Med ett unntak: Innsatslederen der inne mente at de trengte mer utstyr og flere betjenter for å gå til aksjon, sier McCraw.