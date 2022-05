Profiler ut mot sikkerheten: – Det var en forbannet farlig finale

– Det var en forbannet farlig finale. Jeg vet ikke hvorfor det ikke var noe asfalt på deler av de siste tre kilometerne. Jeg mener at det var altfor farlig å sykle der.

Marco Haller hadde akkurat vunnet sitt første proffritt utenfor hjemlandet på syv år, men var likevel synlig irritert på arrangøren etter fredagens Tour of Norway-målgang i Kristiansand.

– Priser oss lykkelige for at ingenting skjedde

Østerrikeren siktet til et grusparti inne på den avsluttende rundløypa i Kristiansand.

Ingen gikk i bakken og skadet seg, men østerrikeren var ikke alene om å mene at løypa var i overkant farlig.

– Jeg er enig med ham. Dette var ikke bra av arrangøren. Når man kommer i 70 km/t inn i et område med grus, så er det ganske farlig. Det er synd, for rittet har vært perfekt og trygt til nå. Dette var ikke bra, så jeg håper de endrer dette til neste år, sier sammenlagtleder Remco Evenepoel til TV 2.

– Hva kunne skjedd?

– Krasjer. Alt. Vi må prise oss lykkelig for at ingenting skjedde, fortsetter han.

– Men dere var over der tre ganger. Er det da så farlig når dere vet hva som kommer?

– Hver runde gikk det raskere og raskere. Da er det alltid farlig.

Carl Fredrik Hagen tar ikke i bruk like sterke ord som kollegaene, men sier han skjønner frustrasjonen.

– Jeg stussa litt på det gruspartiet en kilometer før mål – det var kanskje litt unødvendig. Litt skummelt. Vi skulle nok hatt asfalt der, ja, sier nordmannen.

Dag Otto: – Dette må de tåle

Rittdirektør Roy Hegreberg er ikke enig i løypekritikken, og presiserer at det, utrolig nok, ikke har vært en eneste velt på de fire første etappene.

– Skal vi ha målgang i sentrum, så er dette det beste vi kan få til. Det er viktig å vise frem sykkelsporten inne i sentrumskjernene. Vi har hatt nøyaktig samme målgang to ganger tidligere, og det har alltid gått veldig fint. Det gikk bra i dag også. Sånn er det. Vi ser i alle land at byfinaler er tekniske, og det blir ofte et lite sjokk for rytterne etter å ha vært på fjellet i tre dager, forklarer han.

– Hva med det gruspartiet?

– Det var litt uheldig. Det ble oppdaget for sent til at vi kunne gjøre noe med det. Vi vurderte det nøye før start i dag, men vi mente at det ville gå fint. Og det gjorde det. Det var ikke regn, og vi hadde folk som fulgte med på det.

Dag Otto Lauritzen mener kritikken mot rittarrangøren er uberettiget.

– Denne løypa er innafor. I en perfekt verden hadde de asfaltert det – eventuelt tatt en omvei. Men disse rytterne er vant til Paris-Roubaix, Flandern rundt og Strade Bianche med mil etter mil med grusvei. De har kjørt over her tre ganger totalt, så de er forberedt på det og kan hensynta det. Så jeg mener det er innafor. Dette må de tåle, sier TV 2s sykkelekspert.