Innrømmer at politiet handlet feil under masseskytingen

19 barn og to lærere ved Robb barneskole i Uvalde ble tirsdag drept av en 18-åring under en av de verste masseskytingene USA har sett.

Fredag innrømmer Steven McCraw, direktør for offentlig sikkerhet i Texas, under en pressekonferanse at hjelpen kom en time for sent.

– Det var 19 betjenter der. Det var mer enn nok betjenter til å gjøre det man trengte å gjøre. Med ett unntak: Innsatslederen der inne mente at de trengte mer utstyr og flere betjenter for å gå til aksjon, sier McCraw.

VONDT: En ung kvinne gråter ved minnesmerker i Uvalde 26. mai. Foto: Dario Lopez-Mills / AFP / NTB Les mer MISTET DATTEREN: Vincent Salazar (til høyre) gråter foran korset med hans datters navn på. Foto: Dario Lopez-Mills / AFP / NTB Les mer REAGERTE SENT: Politietatene ventet på forsterkninger før de gikk til aksjon. Foto: Dario Lopez-Mills / AFP / NTB Les mer SØRGER: Etterlatte sørger ovr tapet av sine barn etter den siste skoleskytingen i USA. Foto: NURI VALLBONA / NTB Les mer

Ventet i over en time

The New York Times skriver at da betjenter fra grensepatruljen, som i USA er bevæpnet, ankom skolen, fikk de beskjed om å vente. Det lokale politiet nektet dem å ta seg inn i klasserommene, ifølge to kilder avisen har snakket med.

Grensepatruljen var på plass en gang mellom 12.00 og 12.10. Den første samtalen til nødnummeret 911 kom klokken 12.03.

Ifølge Victor Escalon i Texas Rangers, kom det aller første nødanropet klokken 11.32, etter at den 18 år gamle, kommende massemorderen krasjet bilen sin i nærheten av skolen. Escalon sier at politiet var på stedet klokken 11.36.

Klokken 12.45 ble den 18 år gamle drapsmannen skutt og drept av en eliteenhet fra USAs grensepatrulje.

– Det var selvfølgelig ikke den rette beslutningen. Det var feil beslutning. Det er ingen unnskyldning for det, sier McCraw.

Skal skyte, ikke vente

Han er tydelig på at politiet burde ha gått til aksjon tidligere.

– Når det er en aktiv skytter, er reglene annerledes. Du har ikke tid. Texas har trening på dette. Instruksen er klar. Det betyr ikke noe hvilken etat du kommer fra. Du trenger ikke å ha en leder på åstedet. Alle betjenter skal bare finne ut hvor det skytes fra og skyter tilbake til gjerningspersonen er død, konstaterer McCraw.

INNRØMMER FEIL: Steven McCraw, som leder etaten for offentlig sikkerhet i Texas, mener at politietatene burde ha reagert raskere. Foto: Chandan Khanna / AFP / NTB

Tidligere denne uken roste guvernør Greg Abbott politiet for deres «raske reaksjon».

– De viste utrolig mot ved å løpe mot skytingen, sa han.

Foreldre var faktisk på plass ved skolen før myndighetene gikk til aksjon mot skytteren.

En mor sier til The Wall Street Journal at hun ble lagt i håndjern og anklaget for å forstyrre en pågående etterforskning etter at hun forlangte at de tok seg inn i skolebygget.

Gomez har to barn som går på skolen, i henholdsvis andre- og tredjeklasse.

Hun ble etter hvert sluppet løs fra håndjernene. Da hoppet hun over et gjerde og løp inn i skolebygget og hentet ut barna sine, skriver The New York Post.

Angeli Rose Gomez sier at hun så en far bli lagt i bakken av en betjent.

– Politiet gjorde ingenting, mener Gomez.

Hjerteskjærende telefoner

Under fredagens pressekonferanse gikk Steven McCraw igjennom detaljene i 911-samtalene som ble ringt av elevene inne på barneskolen.

– En innringer, jeg vil ikke si navnet hennes, var i rom 112 og ringte 911 klokken 12.03. Varigheten på samtalen var ett minutt og 23 sekunder. Hun identifiserte seg og sa at hun var i rom 112. Klokken 12.10 ringte hun tilbake og sa at det var flere døde. Klokken 12.13 ringte hun igjen. Hun ringte opp igjen 12.16 og sa at det var 8-9 elever igjen i live, forteller McCraw.

Han fortsetter:

– Klokken 12.19 ble det ringt til 911 fra en annen person, fra rom 111. Jeg vil ikke si navnet hennes. Hun la opp da en annen elev ba henne om å legge på. Klokken 12.21 kunne du høre over 911-samtalen at tre skudd ble avfyrt. Klokken 12.26 kom en 911-samtale som varte i 21 sekunder. Den første innringeren ringte tilbake. En elev, et barn. Hun ble bedt om å bli på linjen og være veldig stille. Hun sa til 911 at han skjøt døren. Klokken 12.43 og 12.47 ba hun 911 om «Vær så snill og send politiet nå!».

– Klokken 12.46 sa hun at hun kunne høre politiet i naborommet. Klokken 12.50 ble det avfyrt skudd, som vi kunne høre over samtalen. Klokken 12.51 var det veldig høyt og det hørtes ut som politiet hentet elever ut av rommet. På det tidspunktet var den første innringeren utendørs før samtalen ble avbrutt, avslutter McCraw.