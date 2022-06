Linnea (21) og Samuel (20) opplever ny mobbetrend: – En enkel måte å slippe unna på

De færreste voksne henger med på hvordan ungdom bruker emojier. Organisasjonen Blå Kors er bekymret over det de mener er en voksende form for mobbing.

Så godt som alle ungdommer over 13 år er på sosiale medier, og mobbing tar stadig nye former. En ny trend Blå Kors har merket seg, er mobbing ved hjelp av emojier i kommentarfeltene på sosiale medier.

Linnea Løtvedt (21) har gjort karriere av sosiale medier, og har de siste to årene fått nesten 300.000 følgere på den populære appen TikTok. Via Instagram, Tikok og Snapchat deler hun daglig alt fra videoer om kroppspress og netthets til korte videosnutter fra hverdagen sin.

STORE PÅ TIKTOK: Linnea Løtvedt og Samuel Vedå poster daglig innhold på den populære appen TikTok. De opplever begge hets i kommentarfeltene. Foto: Erik Teige / TV 2

Hun og kompisen Samuel Vedå (20), som også bruker TikTok flittig, har fått kjenne på den nye mobbetrenden.

– Mange av emojiene vet jeg ikke selv hva betyr. Jeg må søke opp flere av dem for å finne ut hva de betyr, så jeg vil tro de som kommenterer er yngre enn meg, sier Løtvedt.

– Klarer ikke å se hva en caps eller fe betyr

Både Løtvedt og Vedå mener den nye mobbetrenden går under radaren til de fleste voksne, og at det i verste fall fører til at barn og unge mobber andre uten at det fanges opp av foreldrene. Løtvedt mener det hele kan tolkes som et nytt språk.

– Det er en trend som blir utnyttet, for emojier har jo alltid vært en greie. Men unge bruker ikke smileemojier slik som voksne gjør. Når min mor sender en smileemoji, oppfatter jeg henne som sarkastisk, noe hun ikke er, sier hun.

NYTT MOBBESPRÅK: De to TikTokerne mener foreldrene er for naive når det kommer til barns oppførsel på sosiale medier. Foto: Erik Teige / TV 2

– Foreldrene klarer ikke å se hva en fe eller en caps betyr. Det er nok en måte barn kan slippe unna konsekvensene av å drive med netthat, sier Samuel Vedå.

– Godt skjult

De to TikTokerne får støtte fra virksomhetsleder i Blå Kors, Anette Gausdal.

FORELDRE MÅ FØLGE MED: Anette Gausdal i Blå Kors mener det er viktig at foreldre følger med på den nye mobbetrenden. Foto: Terje Frøyland

– Som med mye mobbing er dette skjult for de voksne. De voksne forstår det ikke. De kan se en melding og ikke tenke noe mer over det, mens for unge betyr emojiene noe spesielt som kan virke krenkende, sier virksomhetsleder i Blå Kors, Anette Gausdal.

Hun mener foreldre bør følge nøye med i barnas kommentarfelt på TikTok og Instagram.

– Jeg tror det er viktig å snakke med barna, stille spørsmål og involvere seg. Spør gjerne også hva disse emojiene betyr, oppfordrer Gausdal.

BEKYMRET: Blå Kors bekymrer seg over ny mobbetrend ved hjelp av emojier. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Én av emojiene som brukes til å hetse unge jenter, er dør-emojien.

– Den blir ofte brukt for å kommentere på kroppen til noen. At de mener noen er «bygget som en dør», forklarer medieelev ved Nordahl Grieg videregående skole, Julie Longva Thoppil.

– Det visste ikke jeg. Men det er ganske drøyt, svarer Isabell Neverdal når TV 2 viser henne dør-emojien.

– Bruker og tolker tegn helt annerledes

Joachim Laberg underviser på medielinjen ved Nordal Grieg videregående. I tillegg er han stor på TikTok. Han går under aliaset «Jockolife», og har 40.000 følgere på plattformen.

– Ved å være på TikTok selv ser jeg nok mer av de «interne» tingene ungdom legger ut, sier Laberg.

Han ser klare og tydelige forskjeller på hvordan ungdommer og voksne uttrykker seg på nettet.

– Ungdom bruker og tolker tegn på en helt annen måte enn det jeg gjør.

LÆRER PÅ TIKTOK: Joakim Laberg er medielærer og stor på Tiktok, hvor han går under navnet «Jockolife». Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Tror du det er fare for at barn mobbes på Tiktok, uten at foreldrene i det hele tatt forstår det?

– Ja, det tror jeg. Men det tror jeg gjelder alle steder. Barn blir nok mobbet i klasserommet med læreren til stede, uten at det blir lagt merke til. Det kan være blikk eller små kommentarer som vi vanligvis ville ha oppfattet som positivt, men som i en bestemt kontekst har en negativ betydning, sier han.

Han får støtte fra Linnea Løtvedt.

– Det er en enkel måte å slippe unna mobbing på. Når det kommer til hat og mobbing, må man være oppmerksomme på emojier, sier hun.

STYGGE KOMMENTARER: Linnea Løtvedt har nulltoleranse for netthets på sine platformer, og sletter alt av stygge kommentarer. Foto: Erik Teige / TV 2

– Skamfullt å sette ord på

Ifølge en undersøkelse Medietilsynet publiserte i februar oppga så mange som 25 prosent av unge mellom 16 og 20 år at de hadde blitt utsatt for netthets det siste året. Blå Kors driver det anonyme chattenettstedet «snakkommobbing.no».

– Mobbing skjer så skjult. Ofte er det subtilt, vanskelig og skamfullt å sette ord på hva det er som skjer. Da tror vi at det er viktig å ha veldig lav terskel, og at du kan fortelle hva du blir utsatt for til en trygg fagperson, sier Gausdal i Blå Kors.

Blå Kors opplever det som ekstra vanskelig for ungdommen å si fra om emoji-mobbing.

– Det å si at du fikk et løvblad på en melding, virker veldig lite alvorlig når du setter ord på det. Men når det skjer over tid, er det en krenkelse og alvorlig å bli utsatt for.