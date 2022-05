Tusenvis av Liverpool-fans fast i kø

Lørdag spiller Liverpool finale mot Real Madrid i Champions League. Kampen spilles på Stade de France i Paris (TV 2 sender kampen direkte, med sendestart 19.00).

Fredag er derfor tusenvis av engelske fotballfans på reisefot. Mange reiser med fly, og ifølge Sky News har det vært travelt på flyplasser i Liverpool, Manchester, Bristol og London.

Ifølge den britiske TV-kanalen står flere tusen fans i kø fredag.

Feriestart

Tusenvis av fans valgte å reise med bil, og kjørte til Kent for å ta fergen fra Dover over til Frankrike. Samtidig starter også ferien for mange familier, ettersom skoleåret for mange er over.

VENTER PÅ FERGEPLASS: Tusenvis av briter må smøre seg med tålmodighet. Foto: Gareth Fuller / Pa Photos / NTB Les mer FORVENTNINGSFULLE: Liverpool møter Real Madrid i finalen i Champions League lørdag. Foto: Gareth Fuller / Pa Photos / NTB Les mer UTNYTTER SJANSEN: En kvinne går tur med hunden mens hun venter på fergeplass. Foto: Gareth Fuller / Pa Photos / NTB Les mer

Resultatet ble stillstand på veiene inn mot havnen – til tross for at det er hele elleve filer.

«Fullstendig kaos ved Dover-havnen. Det tar rundt tre timer å komme igjennom portene for å kunne borde en ferge, det dobbelte av det de har anslått», sier en reisende ved navn Liam Devlin på Twitter.

Fergeselskapet P&O Ferries bekrefter ifølge Sky News at en av hovedårene inn til havnen var fullstendig stillestående. «Trafikken er ventet å være voldsom i dag», uttalte selskapet.

En annen operatør har oppgitt at folk bør regne med å bruke to timer på å sjekke inn.

18 millioner på veien

Biltrafikkselskapet RAC har varslet at så mange som 18 millioner briter er ventet på veiene fra fredag til søndag.

– Hovedveiene til feriedestinasjoner kommer til å tette seg, sier RAC-talsmann Rod Dennis ifølge Sky News