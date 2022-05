Chris Abolade: – Vi hørte på låta, gråt og snakket sammen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Chris Abolade føler at han fortsatt har arr fra tidligere nedturer, men er endelig klar for å finne kjærligheten igjen.

Med nesten 200.000 månedlige lyttere på Spotify har Chris Abolade etablert seg i musikkbransjen. Nå er han aktuell med låta «Et brev», hvor han synger til en kompis som sliter med depresjon og selvmordstanker.

– Jeg har vært vitne til en kompis som ikke har hatt det så lett. Man kommer tett på, og det blir verre og verre. Jeg måtte bare sette meg ned og få ut tankene, så skrev jeg den låten her, forteller Abolade når han gjester God kveld Norge.

Han understreker at det er viktig å prate sammen når man ser at noen sliter, noe han og kompisen har gjort.

STUDIO: Abbo gjestet Dennis og Marte i God kveld Norges studio. Foto: Shirin Khademi

– Jeg har snakket med han om det. Vi hadde en helt ekstrem stund sammen hvor vi hørte på låta, gråt og snakket sammen. Jeg skrev låta like mye til meg selv, sier han.

Har fortsatt arr

Abolade har selv opplevd å være langt nede.

– De som kjenner meg godt vet at jeg har vært nede, ja, og jeg tror jeg har noen arr fra det enda. Jeg har ikke helt kommet tilbake, sier han åpenhjertig, og ser samtidig noe positivt med dalene i livet.

– Man blir veldig sterk, og lager seg en verktøykasse som man kan ta med seg videre i livet, sier han.

Mental helse, spesielt blant menn, får stadig mer oppmerksomhet. Abolade sier selv at han er i en venne-gjeng hvor man kan åpne seg, og han føler at menn har blitt flinkere til nettopp dette.

– Jeg føler det har blitt mer normalt nå enn det var før, man kan prate om ting. Likevel er det fortsatt mange som skjuler det, og ikke sier noe. Da kan man heller ikke oppdage at noen har det vanskelig, så folk må si ifra, sier Abolade.

Trenger du noen å snakke med? Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste – ring 116 123.

Klar for kjærlighet

Abolade slapp i fjor låta «Elske igjen», hvor han blant annet synger at han endelig har sluttet å tenke på eksen sin, og at han har lært seg å elske igjen.

– Den skrev jeg til en annen person, ler han på spørsmål om hvem som fikk ham til å elske igjen.

– Men det som var meningen i den sangen var at jeg aldri trodde jeg skulle elske selve livet igjen. Så den personen fikk meg til å få trua på kjærligheten igjen, ikke nødvendigvis at vi to skal gifte oss og få barn. Så jeg er veldig glad i det mennesket, forklarer Abolade.

Han føler at han er på et sted i livet hvor han er klar for å finne ei dame.

– Jeg føler at jeg er mer klar for det enn før. Bare finne en dame å kunne slappe av med, og elske. Jeg er mer åpen for det nå, forteller 28-åringen.

Vil varme opp for Travis

I sommer skal han stå mye på scenen, og selv om han ikke er booket i år, så drømmer han om Stavernfestivalen.

– Min største drøm er at jeg står på scenen uti Stavern med dama mi og lillebroren min backstage. Klokken åtte før Travis Scott skal på klokken ni. Gå ut på hovedscenen og bare rope «Stavern what the fuck is up!». Spille en time. Det er faktisk det eneste jeg manifisterer. Får jeg oppleve det, så har jeg gjort alt, sier Abolade.

Han fikk ikke oppleve Travis Scott på Stavern i 2019.

– Jeg skulle dit med eksen min. Det var på bursdagen min, men hun dro dit uten meg, ass. Så jeg lå hjemme og så på stories, og bare tenkte: «Det her er tungt ass», sier Abolade, som heldigvis ler av det i dag.