Oslo Børs avslutter uken med oppgang på over 1 prosent

Gjennom uken har oppgangen vært på 3 prosent.

Blant de mest omsatte selskapene endte Equinor på topp. Ved stenging var aksjen på 352,75 kroner, som er en svak nedgang på 0,07 prosent. Det er like under rekorden på 353 kroner fra onsdag i det som har vært en svært god uke for olje- og gasselskapet.

Også Rec Silicon (-3,9) endte på listen over de mest omsatte selskapene etter å ha lagt fram sin kvartalsrapport fredag morgen. Yara (-1,3), Norsk Hydro (+2,4) og Aker BP (1,1) var de andre selskapene på topp fem.

Oljeprisen gikk opp

Blant de store børsvinnerne fredag var Havila Shipping med en oppgang på hele 28,8 prosent, og programvareselskapet Meltwater som steg med 28 prosent.

En sterk oljepris har bidratt til å trekke opp børsen fredag. Ett fat nordsjøolje handles for 117,7 dollar fatet, en oppgang på 0,3 prosent siden midnatt. Fra stenging onsdag er dette imidlertid en oppgang på tre dollar, ifølge E24. Siden mandag har prisen steget rundt 4 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.

Opp i Europa og USA

I Europa var det oppgang på de viktigste børsene. FTSE 100 i London var opp 0,2 prosent ved 17-tiden fredag. DAX 30 i Frankfurt var opp 1,3 prosent og CAC 40 i Paris var opp 1,4.

Også i USA pekte pilene oppover. Industriindeksen Dow Jones var opp 0,8 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq var opp 2,3. Den brede S&P 500 var opp 1,6.