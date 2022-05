Jürgen Klopp med gladnyhet til Liverpool-fansen: – Det ser bra ut

PARIS (TV 2): Manageren kom med oppløftende rapport om to av Liverpools største uromomenter før Champions League-finalen.

Det har blitt stilt spørsmål ved formen til Thiago Alcântara og Fabinho på grunn av skade før lørdagens finale mot Real Madrid, men det ser ut til at begge midtbanespillerne nærmer seg grønt lys.

– Det ser bra ut, sier Klopp på pressekonferansen på Stade de France.

Han opplyser at Fabinho har trent som normalt, og at Thiago skal trene dagen før kamp og vurderes deretter, men han var optimistisk om begge.

Klopp blir satt ut av krigsspørsmål

Overrasket

Klopp var imidlertid ikke like blid da han fikk spørsmål om det nylagte naturgresset på Champions League-arenaen.

– Det er ikke de beste nyhetene. Det å legge på gresset så sent er en interessant idé. Men så lenge det er likt for begge lag går det fint, sier tyskeren.

Grunnen til det sene gressbyttet er at det franske poprock-bandet Indochine avholdt konsert på arenaen lørdag - én uke før Champions League-finalen.

Men hvem er favoritt?

Det synes den suksessrike manageren er vanskelig å svare på.

– Lett spørsmål? Jeg kan ikke si at det er et lett spørsmål, for jeg vet ikke!