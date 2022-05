Reagerer på billettpriser til stjernemøte: – Hårreisende

Billetter til nesten tusenlappen fører til at Manchester United-supporter Sandra Bertelsen Mcleod (30) dropper å dra på kamp for å se favorittlaget i Oslo. Arrangøren erkjenner at det er dyrt.

KOSTER: Sandra Bertelsen Mcleod synes prisen for å se sitt favorittlag, Manchester United, var i overkant. Til venstre: Paul Pogba i aksjon mot Kristiansund for tre år siden. FOTO: NTB/Privat

Tirsdag ble det klart at Manchester United og Atlético Madrid møtes på Ullevaal-matta til treningskamp i sommer.

Dette er tredje gang på fem år det engelske storlaget legger en sesongoppkjøringskamp til Norge og Ullevaal.

Den opprinnelige planen for Sandra Bertelsen Mcleod (30) og sine to barn på seks og syv år var å overvære Manchester United - Atlético Madrid 30. juli på nasjonalarenaen.

Helt til billettprisene ble sluppet.

– I overkant

Den ihuga Manchester United-supporteren reagerer på at prisen for de tre kom på nesten 3000 kroner.

– Det er spesielt at en treningskamp, som du vet ender 0-0, koster over 900 koner per billett, hvor det attpåtil ikke er prisforskjell på barn og voksne, sier Mcleod til TV 2.

Fredag ble det sluppet forhåndsbilletter til kampen hos de norske supporterklubbene. Stor pågang førte til at forhåndssalget ble stengt to dager før planlagt. De resterende billettene slippes mandag.

Prisene på billettene koster i alt fra 650 kroner til 1475 kroner.

– Vi dropper å dra. Beklager, men prisene er i overkant. Jeg synes det er ganske hårreisende. Det er billigere å reise på kamp til Old Trafford - fly inkludert, sier hun og forteller at barna tok beskjeden om at det ikke blir kamp med fatning.

– Det koster like mye å dra en helg til Dyreparken med barna, slik vi skal senere i sommer.

FULLSATT: Forrige gang Manchester United spilte i Norge var det fullt hus på nasjonalarenaen. Motstander var KBK i 2019. Foto: Audun Braastad

Erkjenner at det koster

Det er sportsevent-selskapet ProUnite som står bak kampen. Sjur Mørk i selskapet erkjenner at det koster å få storlagene til Norge.

– Jeg tenker at det koster litt. Men det har sin pris å hente fotballag i det ypperste sjiktet, på lik linje som det koster å hente Bruce Springsteen og Elton John til Norge. Men vi ser at markedet har respondert på det prisnivået vi har satt, sier Mørk.

– Vi opplever interessen rundt kampen som eksepsjonelt stor. Det har vært trøkk på billetter jeg ikke har opplevd siden Liverpool kom til Norge i 2008, fortsetter han.

Mcleod tror derimot at billettprisene hindrer mange supportere fra å få et glimt av Manchester United-laget like før sesongstart.

– De ekskluderer veldig mange fra å se kampen med de høye prisene. Særlig de som ikke har muligheten til å reise til England.

Medlemmer strømmer til

Bernt Hjørnevik er daglig leder i den skandinaviske supporterklubben til Manchester United.

Ifølge ham har det rent inn med nye medlemmer i sammenheng med Atletico-kampen.

– Makan til interessen har vi aldri opplevd. Det er mange som vil bli medlemmer.

Leder av United' supporterklubb Bernt Hjørnevik (t.v) sammen med Ronny Deila og Ronny Johnsen tilbake i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mange har tatt kontakt med supporterlederen om billettprisene.

– Vi har fått en del spørsmål rundt dette. En ser det skrives om det på sosiale medier.

– Jeg følger folks tankegang om at er dyrt. Men det å hente Manchester United har sin pris. Uten å være til forkleinelse for norske lag er det er relativt stor forskjell på Atlético Madrid, kontra det å spille mot andre norske lag.