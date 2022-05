En helg med mye forskjellig vær: – Disse bør være ekstra forsiktige

Fredag var det variert vær over store deler av landet. Mens Østlandet hadde overskyet vær med enkelte byger, var det Troms og lengst nord i Nordland som hadde det beste været – med temperaturer på over 15 grader.

Men i løpet av helga vil det skje mye på vær-fronten.

– Det ligger et lavtrykksområde oppe over Finland, og dette har en tendens til å bevege seg mot Lofoten-traktene. Dette medfører at den kalde lufta som fredag har ligget over Finnmark vil bre seg over Troms lørdag, sier Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog i StormGeo, til TV 2.

KONTROLL: Roar Inge Hansen, meteorolog i StormGeo, har kontroll på værvarselet for helgen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Han sier man trolig ikke vil se temperaturer over 10 grader i hele Nord-Norge lørdag.

– I tillegg vil hele Nord-Norge få en del nedbør, sier han.

Mye vind

Lørdag vil det langs kysten av Møre-og Romsdal komme sterk vind – som kan by på problemer for enkelte.

– Her bør man være ekstra forsiktig hvis man skal ut med båt, advarer Hansen.

Han advarer også de som skal ut og kjøre i fjellet, særlig i Trøndelag og Møre- og Romsdal.

– Det vil trolig komme snø på over 500-600 meters høyde. Det er sikkert noen som har skiftet til sommerdekk innen nå, og det er lurt å være oppmerksom på at det kan være glatte forhold, sier han, og trekker frem Dovrefjell som et av stedene der været kan by på trøbbel.

Vinden vil i løpet av helga strekke seg lenger sørover langs kysten, og helt ned mot Lindesnes.

Mildt i øst

På Østlandet ser det ut til at det lørdag blir lettere vær enn det har vært fredag, men uten høye temperaturer.

– Det vil være skiftende skydekke, og kan komme noe sol. Enkelte steder kan det komme noen byger på Østlandet, men jeg vil si at lørdag blir finest her. Så dersom man vil ut og nyte været, er det lørdag som er tingen i øst, sier han.

På Vestlandet ser også ut til å kunne få en regn-fri lørdag, men her vil vinden være sterk.

– Det ser ut til å bli stiv kuling ved kysten til Sognefjorden, men oppholdsvær, sier han.

Han viser til at Tour of Norway-sirkuset har kommet til Flekkefjord.

– De som skal ut og sykle Flekkefjord-Sandes lørdag, vil få en god del motvind, sier han.

Skifte søndag

Søndag skjer det et skifte i været over store deler av landet.

– Et høytrykk bygger seg opp over Barentshavet, og lavtrykket vil komme innover Lofoten. Det vil bli en mild nord-østlig vind innover Nord-Norge. Det vil komme byger først på søndagen i Troms, Finnmark og Nordland, men utover ettermiddagen kan det se ut til at det bedrer seg noe, sier Hansen.

Han mener Nord-Norge kan få temperaturer opptil 20 grader søndag.

Bedringen i været skal ifølge varselet fortsette utover mandagen.

Bedre mandag

Mens Nord-Norge kan forvente det beste været med høyest temperaturer søndag kveld, må Sør-Norge belage seg på en langt våtere søndag.

– Her vil det bli en forverring søndag, med noen byger og kjølig luft. Temperaturene vil slite med å komme seg noe særlig høyere enn 12-13 grader, sier han.

Hansen sier videre at lavtrykket vil trekke mot England søndag kveld og mandag morgen, noe som kan gi en forbedring også her.

– Også i sør kan man forvente seg bedre vær utover mandagen, sier han.