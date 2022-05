Prissjokk-strid: – Det er staten som må sette krav

Etter den profilerte legen Kaveh Rashidi kalte prisene på Teknisk Museum i Oslo for usosiale, har debatten om dyre familieaktiviteter tatt fyr. Hans familie på tre måtte ut med 575 kroner inkludert inngang og et besøk i kafeen.

Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, mener det rødgrønne byrådet allerede gjør mye for at alle byens familier skal få ta del i byens kultur- og fritidstilbud, men erkjenner at mye fortsatt er for dyrt.

– Jeg er enig i at det er dyrt med kultur og fritidsaktiviteter, og det er noe vi jobber mye med, sier Gamal.

Han viser blant annet til Munchmuseet og Deichman bibliotek som rimelige alternativer hvor kommunen har bidratt til mer inkluderende priser. Det er gratis inngang på Munchmuseet for barn opp til 15 år, og på onsdager etter klokka 18.00 er det også gratis for alle ut juni. Deichman bibliotek er gratis.

– Jeg kommer selv fra trange kår og vet hvordan det er å kjenne på de forskjellene vi har i samfunnet.

– Men 575 kroner, er det dyrt?

– Jeg synes det er en stiv pris. Jeg vet at mine foreldre mine ikke kunne tatt med meg med slike priser.

BYENS BESTE: I fjor ble Teknisk Museum kåret til hovedstadens «beste opplevelse for barn» i Aftenposten. Foto: Martin Leigland / TV 2

Gamal vil ikke love at det kommer ekstra tilskudd til Teknisk museum som kan bidra til å senke prisene, men viser til at Oslo kommune i sitt reviderte budsjett har oppjustert sosialhjelpen, og har satt av en ekstra sum til gratisaktiviterer i sommer til barn som ikke skal til Syden i sommer, eller har en hytte å dra til.

Gamal mener det er regjeringen sitt ansvar å bevilge mer penger til museet.

– Det er staten som må sette krav til museet, og kanskje bidra mer til dem.

Skal avvikle kutt-krav

Men noen lovnader om mer i tilskudd til Teknisk museum kom ikke fra regjeringen fredag.

Regjeringa viser på sin side til at de i revidert nasjonalbudsjett har økt tilskuddet til blant annet den «kulturelle skolesekken» og fritidsklubber.

– Regjeringen er krystallklar på dette området. Det er vår aller viktigste oppgave å senke terskelen for deltakelse i kulturlivet, sier Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i Kulturdepartementet.

Men på spørsmål om hva regjeringen gjør for at flere barnefamilier skal få delta på kultur- og fritidsaktiviteter var ikke svaret like krystallklart, men det kom signaler om at regjeringen snarlig vil avvikle krav om årlig budsjettkutt hos statlige institusjoner.

– Jeg vil påstå at museene, og en hel del av institusjonene, vil få bedre økonomi når vi gradvis vil avvikle ABE-reformen (avbyråkratiseringsreformen journ.anm) siden det har ført til et årlig kutt på 0,5 prosent, sier Bohman.

– Blir ikke noe mer penger av det

Museumsdirektør Frode Meinich ved Teknisk Museum mener det ikke vil bidra til at de kan senke prisene.

VIL HA MER TILSKUDD: Museumsdirektør Frode Meinich ved Teknisk Museum mener reversering av ABE-kutt vil gjøre nytten. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er fint at de ikke vil kutte mer, men de kuttene er jo allerede gjort, og det blir ikke noe mer penger av det nå. Skal vi senke prisene, trengs det mer tilskudd.

60 prosent av museets budsjett blir i dag støttet av staten.

– Er Teknisk museum profittbasert?

– Nei, vi er en stiftelse. Her er det ikke noe profitt som tas ut til noen, sier Meinich.

Han sier museet stiller opp med gratis arrangementer blant annet på Deichman bibliotek, og også har gratis inngang for skoleklasser og for familier fra Grünerløkka og Bjerke bydel i Oslo.