Russisk våpentesting strekker seg inn i norsk sone

Sivile skip og fly er blitt bedt om å holde seg unna et område i Barentshavet som delvis tilhører norsk økonomisk sone, melder Barents Observer. Det er et område der Norge har suverene rettigheter.

Øvelsen er ventet å vare til tirsdag.

– Jeg kan bekrefte at varselet strekker seg inn i Norges økonomiske sone. Vi er klar over at det er en pågående russisk øvelse i Barentshavet. Øvelsen er varslet om på rutinemessig vis, sier Preben Aursand ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Seniorforsker Kristian Åtland ved FFI sier at en slik overlapping over til norsk farvann er noe de har sett mer av de siste årene.