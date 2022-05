6.000 utrydningstruede elvemuslinger satt ut i norske elver

– Elvemusling er en nøkkelart ved at den har stor evne til å rense vannet, og bidrar med næring til bunndyr i elva. Hver musling filtrerer opptil 50 liter vann i døgnet, og fungerer derfor som et lite vannrenseanlegg, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Muslingene avles fram ved et kultiveringsanlegg for truede elvemuslinger på Austevoll utenfor Bergen. Stammuslinger ble samlet inn fra tre elver i Møre og Romsdal, Telemark og Trøndelag for tre år siden, og nye muslinger har nå grodd til et punkt der de kan bli tilbakeført.

– Elvemuslingen er i tilbakegang i hele Europa. Norge har mer enn 25 prosent av bestandene i Europa, og har derfor et spesielt ansvar for å bevare den truede arten. Forurensning, tilslamming av elvebunnen og menneskelige inngrep i vassdragene er hovedgrunnene til tilbakegangen, skriver Miljødirektoratet.

