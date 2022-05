Depp/Heard-rettsaken: – Det er en overgriper i denne rettssalen

I dag startet sluttprosedyrene i rettsaken mellom Johnny Depp og Amber Heard. Det er forventet at juryens behandling av saken kommer til å vare ut i neste uke, ifølge Independent.

Depps team har avsluttet sine avsluttende argumenter, og i sitt innlegg hevdet Depps advokat Camille Vasquez at Heard ødela livet hans da hun ba om midlertidig besøksforbud mot eksmannen.

VASQUEZ: Depps advokat Camille Vasquez har begynt på de avsluttende argumentene for Depps sak. Foto: STEVE HELBER

Desperat etter oppmerksomhet

– Det er en overgriper i denne rettssalen, men det er ikke Depp. Det er et offer for vold i hjemmet i denne rettssalen, men det er ikke Heard, sa Vasquez.

Videre beskriver hun Heard som en «dypt urolig person» og hevder hun er desperat etter oppmerksomhet og godkjenning.

Vasquez oppsummerte også de ulike påstandene om overgrep og stiller spørsmål ved det hun mener er manglende bevis.

– Heard tok bilder hele tiden, men hvor er bildene av de forferdelige skadene? Sa hun.

Vasquez avsluttet innlegget sitt med å si at Heard enten er offer for forferdelig overgrep, eller en kvinne som er villig til å si hva som helst.

CHEW: Depps andre advokat Ben Chew fortalte i retten at saken ikke handler om penger eller å straffe Heard, men at de ønsker å frigjøre han. Foto: POOL

Handler ikke om pengene

Depps andre advokat Ben Chew la vekt på at ingen av de andre kvinnene Depp har hatt et forhold til har anklaget han for overgrep.

Videre sier han at Depps sak ikke handler om penger og at han ikke er ute etter å straffe Heard, men at det handler om å «frigjøre Depp fra fengselet han har bodd i i seks år».

De to saksøker hverandre for ærekrenkelse. Begge mener at karrieren har blitt skadet av voldsanklagene de har rettet mot hverandre. Stridens kjerne er en kronikk Heard skrev om partnervold, publisert i 2018 i Washington Post.

Dersom juryen konkluderer med at Heard har ærekrenket Depp må hun betale han 450 millioner kroner. Hvis juryen dømmer til fordel for Heard får Depp ingenting og kan potensielt bli tvunget til å betale Heard 950 millioner kroner.