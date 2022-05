Kaller VIF-sjefen urealistisk: – Det er science fiction

Joacim Jonsson var overbevist om at Vålerenga skulle ut å styre kampen mot serieleder Lillestrøm på Åråsen. Det får TV 2s fotballekspert til å reagere. Nå venter ny skjebnekamp for Oslo-klubben.

Det var under TV 2s eliteseriekonsept Fotballrunden før avspark mot Lillestrøm at Jonsson kom med følgende melding:

– Vi skal ut å styre, vi skal ut å vinne her, sa svensken, før han la til at han «ikke turte å tenke på hvordan det ville være å dra fra Åråsen med tre poeng».

Lillestrøm vant derbyet 2-0 etter to dødballscoringer. Uttalelsene til Jonsson før kampstart fikk TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah til å rynke på nesen.

– Jeg synes Jonsson er en fantastisk mann å intervjue og en flink mann i formidlingen, men realismen, spesielt når det gjelder utsagn som det, må han jobbe med. At det Vålerenga-laget skulle ut å styre noe som helst på Åråsen var aldri aktuelt. Det er science fiction-tenkning, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Som ekspert hadde han tegnet et helt annet bilde

Konfrontert med TV 2-ekspertens kommentar kontrer Jonsson:

– Styrte Lillestrøm, da? Styrte Lillestrøm spillet? Se kampen om igjen. Jeg leste om at Lillestrøm var så jævlig gode og styrte.. Nei, det gjorde de ikke. Lilestrøm er bunnsolide, det skal de ha. Men at de styrte og briljerte? Nei, det klarer jeg ikke å se. Da får man se kampen om igjen. Det var ikke en eneste sjanse i kampen. Men at vi ikke var gode nok, det er vi de første til å innrømme.

– Hvordan hadde Joacim Jonsson uttalt seg om Vålerengas situasjon som ekspert?

– Nå er jeg ikke ekspert lenger. Det er andres privilegium å uttale seg om situasjonen i Vålerenga, men jeg kan snakke fra min posisjon nå, og situasjonen er den at vi er misfornøyde med de første kampene. Vi skulle hatt fem, seks, sju poeng mer enn det vi har – ideelt sett vunnet alle kampene, sier Jonsson.

BEKMØRKT: VIF-keeper Kenneth Haug og resten av de kongeblå fra Oslo tapte mot erkerival og serieleder Lillestrøm. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Som ekspert tror jeg Jonsson hadde tegnet det helt motsatte bildet av hva han prøvde på før Lillestrøm-kampen. På en måte gjør han det riktige og inviterer til fest, men dessverre er Vålerenga-laget ikke i nærheten av å innfri noe som helst av det han snakker om når det gjelder å styre kamper, svarer Amankwah.

Etter ni spilte kamper ligger Vålerenga på 11.-plass med ti poeng. Lørdag venter en tidlig skjebnekamp for Oslo-klubben. Kjetil Rekdals Rosenborg, som også har trøblet i sesonginnledningen, kommer på besøk til Intility Arena.

Skjebnekamp

– Kampen som kommer nå er mellom Norges to mest pressede trenere, sier Amankwah.

– Rosenborg og Vålerenga, og kanskje spesielt sistnevnte, er to lag som risikerer at luften går ut av sesongen allerede nå, og vi har knapt rundet mai. Det er drepen for entusiasme, tilskuertall og også energinivået blant spillerne i garderoben når man vet man går inn i en høst i ingenmannsland, fortsetter eksperten.

GAMMEL KJENNING: Kjetil Rekdals Rosenborg har i likhet med Vålerenga fått en tøff start på sesongen. Søndag møtes de til dyst i Oslo. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Jonsson legger heller ikke skjul på betydningen av oppgjøret.

– Det er definitvt to klubber som må vinne uten å bli fullstendig hektet av og selvsagt en veldig viktig kamp. Poengene er livsviktige, men det skjønner absolutt alle, sier Jonsson.

Klanen-talsmann Erling Rostvåg kaller det hele en «drittsituasjon».

På sosiale medier har misnøyen mot hovedtrener Dag-Eiliv Fagermo begynt å ulme, spesielt etter dette sitatet i VG etter tapet mot Lillestrøm:

– Jeg bryr meg hverken om dere i mediene eller publikums meninger. Da ville Vålerenga aldri fått til noe. Jeg kommer til å stå i strategien, og vet at jeg har ledelsen i ryggen på det frem til jeg eventuelt er borte, sa Fagermo.

Innkalte til møte med supporterne

På lørdagens trening inviterte klubben og Klanen til møte mellom supporterne og Fagermo.

– Forholdet oss imellom er vel greit. Jeg har snakket med mange de siste dagene og alle er enige i at han har noe å bevise. Det VG-sitatet var jævlig klønete, men alle som tenker seg om to ganger vet at det handler om hvordan han skal gjøre jobben sin. Han bryr seg ikke om hva andre mener, men jeg vet at han bryr seg om supporterne og at han setter pris på oss, sa Rostvåg til TV 2 fredag, før møtet fant sted.

MØTER FANSEN: Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er bedre å prate sammen enn ikke. Jeg tipper en del kommer dit for å kjefte på Fagermo. Det er han forberedt på, og kommer til å ta som en mann. Kanskje det kommer noe konstruktivt ut av det. Det er ikke sikkert at det ordner noe, men det kan heller ikke skade, fortsatte Klanen-lederen.

Jonsson kaller møtet for «nesten fasiten på hvordan man behandler en slik situasjon».

– Det forteller at Vålerenga bryr seg om supporterne og setter dem veldig høyt. De er våre viktigste menn. De skal være skuffet, og jeg hadde vært bekymret om de ikke var det. Det hadde vært trist, for da hadde ingen hatt forhåpninger eller forventninger.