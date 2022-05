Dødsulykken i Tana: Politiet frigir navn

I samråd med de pårørende frigir politiet navnet på den 19 år gamle gutten som omkom i dødsulykken i Tana natt til torsdag 26. mai.

Det var Bjørn-Felix Guttormsen Utsi som mistet livet i bilulykken i Tana.

Etterforskningen er langt fra ferdig og politiet vil fortsette å avhøre vitner, samt gjennomgå analyser og sporsikring. Åstedsundersøkelsene fra Ulykkesgrupper og Statens Vegvesen er ferdige.

-Vi ønsker å komme i kontakt med vitner og andre som kan bidra til å gi et bilde av det som skjedde. Det være seg andre som har kjørt i området og sett bilen den natten eller som har opplysninger som kan være viktig for politiet i etterforskningen, sier avsnittsleder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen.

Det skal også ha sittet en kvinne i bilen, som overlevde ulykken. Hun er overført til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og får videre medisinsk behandling der. Derfor har politiet ikke kunne gjennomføre avhør av vedkommende.

Nøyaktig hva som skjedde og hvem som kjørte bilen er fremdeles uavklart.

– Når dette arbeidet er ferdig og rapportene foreligger skal det sammenstilles før vi kan konkludere med hva som har forårsaket eller medvirket til at ulykken skjedde. Det er med andre ord et betydelig analyse- og etterforskningsarbeid som må gjøres før vi kan konkludere i saken, sier Pettersen.

Han legger til at saken fremdeles har høy prioritet.