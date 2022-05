Jørgen Dahl Moe vant The Voice: – Helt utrolig stas

25-åringen – som var mentorert av Ina Wroldsen (37) – vant seernes gunst etter å ha duellert mot Tara Bloch-Vere (32) i den avgjørende superfinalen i fredagens The Voice.

Moe kunne dermed smykke seg med tittelen som «Norges beste stemme», og fikk en bil og platekontrakt med Universal Music med på kjøpet.

Finalekvelden begynte med de fire gjenværende deltakerne som fremførte hver sin låt.

TIL TOPPS: Fredag kveld ble det klart at det var Jørgen Dahl Moe som vant årets The Voice. Her avbildet under kveldens første opptreden. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

André Askeland Hagen (21) og Niklas Jung Hansen (29) måtte pakke sammen sakene underveis, mens Moe og Bloch-Vere sang seg til superfinalen med henholdsvis «Purple Rain» og «Is That Alright?».

– Overveldet

TV 2 møtte en målløs vinner etter at seieren var et faktum.

– Jeg er helt tom og overveldet. Det er helt fjernt. Det var på ingen måte forventet. Det er helt utrolig stas, sier han.

Og 25-åringens plan videre er klar:

– Nå skal jeg jobbe videre, skrive og gi ut musikk.

Moe beskriver The Voice-reisen som lang og intens, fylt av gode minner.

– Den er så lang at man ikke husker alle deler, men det som har bestått er alle de fine folka, og det å få sjansen til å gjøre noe man har lyst til hver fredag.

VINNER: Sandefjordingen Jørgen Dahl Moe stakk av med seieren i The Voice 2022. Her avbildet med mentor Ina Wroldsen. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Mentor Ina som hadde veiledet Moe gjennom hele The Voice, var full av lovord om vinneren.

– Jeg synes Jørgen bare har vist en vekst og en utvikling, og et artisteri fra start, sier hun, og fortsetter:

– Det har vært veldig morsomt å jobbe med Jørgen. Det har vært nydelig. Han er en artist. Han har allerede et klart syn. Han lytter akkurat nok, og så tar han sine egne valg, og det er det som kreves.

– Unner Jørgen så mye

Det var ingen sure miner på Bloch-Vere, som tok andreplassen i konkurransen.

– Det går fint. Det har vært så artig. Jeg unner Jørgen så mye, sier hun.

Hammerfestingen hadde ikke i sin villeste fantasi forestilt seg at hun skulle komme helt til superfinalen.

– Jeg trodde ikke jeg skulle komme meg på «blind audition» engang. Det har vært en reise. Jeg har lært så mye, ikke bare musikalsk, men også om meg selv.

Samarbeidet med mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30) beskriver hun som veldig godt.

– Det har vært veldig bra. Vi tar jo lett til tårer begge to. Det har vært veldig fint. Han har vært en fantastisk fin mentor.

– Hva skal du gjøre videre nå?

– Nå skal jeg få ungene i barnehagen, og så må jeg finne ut av ting. Musikk blir det også, avslutter hun.

Slik var finalekvelden

Mentorgjengen, bestående av Espen Lind (51), Ina Wroldsen (37), Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30) og Yosef Wolde-Mariam (44), sparket i gang den store finalen med en tolkning av Alf Prøysens «Du Skal Få En Dag I Måra» med blant annet rap, gitar og Inas klare sangrøst.

Drammenseren Niklas Jung Hansen (29) var først ut blant finalistene. Han fremførte Bruno Mars' hjerteknuser, «When I Was Your Man», med gitar på scenen. Hansen mottok stående applaus fra mentor Espen og hans øvrige kollegaer.

– For en ro og tyngde. Du har kommet så langt, Niklas. Du har kjempet mot så mange demoner i The Voice. Jeg er så stolt over den veien du har gått, sa en stolt mentor.

Jørgen Dahl Moe (25) fremførte Prince-låten «Purple Rain» med gitar over skulderen – ikledd en iøynefallende, mønstret dress – i ekte Prince-stil.

Mentor Ina var fra seg av begeistring over 25-åringen.

– Du tar oss med ut av konseptet som er her og nå, og inn på konsert. Jeg føler meg så rolig hver gang du skal på scenen. Du er en helt rå artist. Jørgen, jeg digger deg. Jeg digger deg, uttrykte Ina stolt.

Matoma sa seg enig.

– Jeg slenger meg på Ina-toget. Jeg føler på en måte at vi har sett en kjempefin vekst av deg som person og artist, og så kommer du hit i en finale full av selvtillit og er helt sjef. Og det krever mye. Jeg er så stolt, Jørgen. Du er helt rå.

André Askeland Hagen (21) gjorde en fortryllende fremførelse med «Under the Surface» av Marit Larsen.

– Min kjære, nydelig André. Jeg har elsket å jobbe med deg og elsket å se utviklingen din. I kveld slapp du deg fri. Jeg så det. Jeg er så hinsides stolt av deg, roste mentor Ina.

Hammerfestingen Tara Bloch-Vere (32) rundet av første halvdel av finalen med Lady Gagas «Is That Alright?». En tårefylt mentor Matoma dro frem lommetørkleet.

– Tara, vet du hva du er? Du er så maskin! Jeg er så stolt. Det å ha vært med på det støtteapparatet – hele familien din som har vært der for deg – den reisen du har vært med på, sa han.

– Det er så mye stemme i en så liten pakning. Det jeg følte du gjorde i dag, var at du stoppet tiden litt, mente Yosef.

Bloch-Vere var først ut i superfinalen og rocket løs med «Back in Black» av AC/DC.

– VI snakker faen meg fræs!, ropte en begeistret mentor Matoma stående fra plassen sin.

– Dæven, dette var entertainment på sitt beste. Du er vinneren av The Voice. Jeg er så stolt, fortsatte mentoren.

Jørgen Dahl Moes andre bidrag denne kvelden var Elvis Presleys «Always on my Mind».

– Når du kom på «blind audition», så følte meg beæret at du hadde lyst. Jeg synes du er helt spesiell. Jeg synes du er unik. Du har vist at du har et unikt musikalsk talent. Jeg heier så enormt på deg både her og utenfor The Voice, skrøt mentor Ina.

