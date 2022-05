Mange er i tvil – nå skal danskene stemme over forsvarssamarbeid

Danmark holder folkeavstemning om deltakelse i EUs forsvarssamarbeid 1. juni. Målingene tyder på et klart flertall for dette, men usikkerheten er stor. Mange dansker er i tvil om hva de skal stemme.

Onsdag 1. juni skal danskene stemme over om de vil delta i EUs forsvars-samarbeid. Holdningene er delte, skillelinjene går tvers gjennom de politiske partiene. Men den sosialdemokratiske regjeringen har bestemt seg for å gå inn for dette og de har støtte fra de fleste politiske partiene.

De siste meningsmålingene viser også et klart flertall for ja-siden, som altså sier ja til å avskaffe forsvarsforbeholdet. Og dermed at Danmark kan delta for fullt i EUs forsvars og sikkerhetspolitikk.

Forbeholdet har hittil holdt Danmark unna alt som heter forsvar innad i EU. De har ikke kunnet delta i EUs mange programmer på forsvarsområdet, og de har heller ikke kunne delta i EUs militære operasjoner.

Styrke samholdet

Siden 2003 har EU iverksatt 10 militære krisehåndteringsoperasjoner. De største er den fredsbevarende operasjonen i Bosnia-Hercegovina og antipirat-operasjonen i Adenbukta.

Siden sikkerhetspolitikken henger nøye sammen med mye av forsvars-samarbeidet har flere partier fryktet at Danmark skulle utelates fra viktige sikkerhetspolitiske diskusjoner innad i EU.

Kim Valentin er folketingsmedlem for det største opposisjonspartiet Venstre, og han legger vekt på sikkerhetspolitikken når TV 2 spør han om hvorfor danskene skal stemme Ja.

1. juni 2022 skal danskene stemme om landet skal slutte seg til EUs felles forsvarspolitikk eller om de fortsatt skal stå utenfor . Foto: Aage Aune / TV 2

– Nå er det viktig at vi styrker samholdet i Europa. Sikkerhetspolitikken er helt annerledes i dag enn den var for ti år siden. Og her er det viktig at Danmark deltar for fullt på alle områder, sier Valentin til TV 2.

Han er EU-ordfører i partiet, som betyr at han er partiets talsmann i EU saker.

Nå har han drevet valgkamp i noen uker, og han sier at han har opplevd stor interesse fra danskene for å lære mer om hva konsekvensene av å fjerne forbeholdet betyr.

Stemmer Nei

Et av de borgerlige partiene som ikke vil avskaffe forbeholdet er Dansk Folkeparti. De mener at et tettere forsvar i EU vil svekke NATO og gjøre EU til en konkurrent. Og gjøre USA og Storbritannia mindre viktige. Men dette avviser Valentin. Han sier at deltakelse i EUs forsvars-samarbeid ikke vil ødelegge for samholdet i NATO.

– NATO skal fortsatt være ryggraden av det forsvar vi har i Europa og EU blir et supplement, sier han til TV 2.

Peder Hverplund, Folketingsmedlem fra Enhedslisten, et av regjeringens støttepartier på venstresiden i dansk politikk, frykter først og fremst for utviklingen av en egen EU-hær hvis forbeholdet avskaffes.

– I Libya ser vi at vi trener kystvakten som sender flyktninger tilbake til voldtekt og tortur. Og i Mosambik, der noen av de største gassforekomster i Afrika ligger, setter EU inn en aksjon for å sikre at det franske energiselskapet Total Energi får muligheter til å utnytte sine gass konsesjoner. Så både ut fra sikkerhetspolitisk og et klimamessig synspunkt blir det helt feil hvis Danmark skal være med å delta i en EU-styrke som kun har som formål å forsvare EUs ressurser og interesser i Afrika, sier Hverplund til TV 2.

EU har ingen egen hær i dag. I de militære operasjonene der EU har bidratt, stiller landene med sine egne soldater og avdelinger. Men EU diskuterer nå å opprette en egen innsatsstyrke på 5000 soldater. Planene er å kunne rykke raskere ut i krisesituasjoner. Men Enhedslisten liker ikke denne utviklingen.

– Det er helt avgjørende at EU ikke bygger ut en ny militær dimensjon og begynner å agere som en stormakt som reiser ut i verden for å forsvare sine interesser, sier Hverplund. Han viser til at det ikke er tilfeldig at denne avstemningen kommer nå.

Ved en folkeavstemming 1. juni skal danskene ta stilling til om landet skal delta i EU´s forsvarssamarbeid eller fortsatt stå utenfor. Foto: Aage Aune / TV 2

Usikkerhet

– Avstemningen kommer nå fordi Ja-partiene tror at mens det er krig i Ukraina så er det mye større sjanse for at de får et Ja i folkeavstemningen, noe de selvsagt har rett i. Stemningen i folket er for et tettere militært samarbeid i disse usikre tider, sier han.

Og selv om stemningen hittil har vært positiv til å fjerne forbeholdet, har mange velgere vært i tvil. Kasper Carlsen, en av de TV 2 møter på gata i København har ikke helt bestemt seg for hva han skal stemme.

– Jeg er ikke sikker, men jeg tror jeg kommer til å stemme ja. Jeg tenker vel at tiden er moden til at vi arbeider sammen i Europa, også om forsvaret, sier han.

Også Lykke Styrbeck er usikker. Men også hun heller mot et ja.

– Jeg er ikke helt bestemt ennå, men jeg tror nok det blir ja. Jeg mener at forsvarsforbeholdet skal avskaffes, sier hun.

1. juni 2022 skal danskene stemme om landet skal slutte seg til EUs felles forsvarspolitikk eller om de fortsatt skal stå utenfor . Foto: Aage Aune / TV 2

De siste meningsmålingene viser at det er flertall for et ja. Danmarks Radios måling fra mai viser 42 prosent ja og 28 prosent som vil stemme nei. Men det store spørsmålet er hva de mange tvilerne gjør på valgdagen. Eskild Dahl Pedersen har bestemt seg.

– Jeg stemmer Ja, fordi det er en felles oppgave for oss å sikre vestlige verdier. Det er et samarbeid der vi hjelper hverandre på kryss og tvers. Og i forhold til Russland behøver vi å stå samlet, sier han til TV 2 og illustrerer at dagens sikkerhets-situasjon nok har fått mange dansker til å endre holdning til det forsvarspolitiske samarbeidet i Europa.

Strek i regningen

I 1992 stemte danskene Nei til Maastricht avtalen, som gjorde EF, det Europeiske Felleskap om til Den Europeiske Union, EU. Og et tettere europeisk samarbeid på flere områder, bl. a. sikkerhetspolitikk.



Dette var en strek i regningen for den danske regjeringen og de måtte derfor forhandle med EU om å slippe å delta i flere av de avtalte politikk-områdene. Danmark fikk derfor fire forbehold, fire områder der de ikke skulle delta. Det ene var om et eget statsborgerskap, som det hittil ikke har blitt snakket så mye om i EU. Det andre var at Danmark skulle stå utenfor euro-samarbeidet. Det tredje var på rettsområdet